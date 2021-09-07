17 случаев, когда люди катастрофически сглупили, но решили от души похохотать и забыть

Мы можем быть кандидатами наук, иметь несколько высших образований, умножать трехзначные числа в уме. Но никто не застрахован хотя бы от одного-единственного провала. Порой не получается правильно положить рассекатель на плиту или набрать воды в тазик из душа, но главное — отнестись к ситуации легко и с юмором.

Чтобы сделать это было проще, пользователи интернета активно рассказывают о своих и чужих эпик-фейлах. Мы в AdMe.ru не можем оставаться в стороне.

«Купила я рассекатель на плиту, кофе варить. Кручу-верчу — не ставится»

«Я ругаюсь, говорю: „Бракованный продали“. Подходит муж и одним движением переворачивает по диагонали. Вздыхает и бурчит: „И это человек с высшим инженерным образованием“. Ну что ж».

Надеемся, собака не голодала все это время

Покупал корм собаке и на кассе уже обнаружил, что кошелька-то у меня с собой нет. Ладно, на следующий день прихожу опять, на кассе достаю кошелек, а там нет карты (жена забрала), налички тоже нет. Продавщица поддержала фразой: «В третий раз у вас точно получится». © yayacocojumbo / Pikabu

«Встретил дурачка в дикой природе. Это я»

Попытка оптимизировать процесс все же была

В очередной рабочий день в офисе вызвался загруженному делами коллеге помочь сделать кофе, ну и себе заодно. Насыпал растворимый в обе кружки и пошел к кулеру наливать водичку. У самого кулера посетила гениальная мысль! Чтобы сократить время наливания воды, я подставлю обе кружки одновременно под оба крана. И подставил. © fallenvrag2 / Pikabu

«Отключили горячую воду. Перед выходными на даче воду в квартире перекрыл. По возвращении решил горячий вентиль не открывать, так как воды нет»



«И вот приехал с работы. С утра набрана ванна холодной воды, чтобы помыться. Сижу на краю, остываю-привыкаю. И тут мне приспичило выйти, а полотенце на сушителе. Беру полотенце, а оно теплое! Черт! Я уже под ледяной душ собирался, а у меня вода горячая под носом!»

«Я забыл, что готовил. Опять. Это паста»

Трудности детства и непреодолимые препятствия

Когда-то в пору моего детства мама из отпуска привезла офигенный подарок — приставку Nintendo 64 и игру «007: Golden Eye». Мы с братом часами играли. День за днем, месяцами. Но только один уровень. Проходили врагов, карты, но застревали возле ворот: не могли их открыть никак. Мы перепробовали, кажется, все, но это было впустую. В какой-то момент мы догадались пробегать карту мимо всех противников. Если поспешить, то можно было успеть протиснуться в щель прежде, чем ворота закроются. Но и там мы столкнулись с той же проблемой. Я не знал, что делать, брат не знал, что делать. Игра к тому же была на английском и мы ничего не понимали. Мы перестали тусить вместе, игровые сессии свелись к паре попыток раз в 2 недели. Потому что ну а какой смысл? Но вот однажды запустив игру, я в очередной раз дошел до проклятой двери, подошел к переключателю. И случайно нажал на геймпаде кнопку «B». Мне буквально сорвало башню от этого события: дверь открылась. Всего лишь кнопкой «B». Жизнь разделилась на до и после. © elleremo / Pikabu

«Мой брат добавил это в стиралку вместе со своим бельем»

«Устранитель запахов кошачьего туалета».

«Я сегодня затупил. Сел за руль грузовичка и совсем не подумал о высоте»

Комната с удобствами, а ванная — нет

Поехали с мужем на отдых, сняли комнату со всеми удобствами. Стирать надо было в тазике. И вот вхожу я в ванную, а крана нет. Как набирать воду? Умная я включаю душ, ставлю тазик на пол — вода разбрызгивается. Что делать? Поднимаю тазик и держу на вытянутых руках. Набрала воду, устала. Через несколько дней говорю мужу, что стирать не буду, руки устали воду набирать. Заходит муж в ванную, смотрит на меня пристально, берет тазик, ставит на пол, снимает душ со стойки и спокойно наливает воду. Смотрит на меня еще раз и уходит. © glashechka / Pikabu

«Мы просто пытались спустить его по ступенькам»

Тот неловкий момент, когда ты взрослый мужчина и не разобрался с игрушкой для детей

Купил ребенку первый Lego для самых маленьких. В моем детстве Lego, конечно, был, но только не в моей небогатой семье. Приходилось находить себе развлечения на улице: гонять мяч, лупить крапиву палкой и т. д. Потом появились Sega, ПК, и уже было не до Lego.

Так вот, вскрыв коробку с конструктором, я был удивлен: на одних деталях много «пимпочек», а на других, которые нужно присоединять, всего одна «дырка». Я не шучу, собирался идти в магазин и доказывать продавцам, что продают какой-то бракованный шлак, но в последний момент сообразил! Представил эту картину, как продавец просто молча соединяет детали конструктора для годовалых детей — и я, взрослый мужик, пробивающий лицо рукой. © Maxnrj / Pikabu

«Мне казалось, что если зажечь свечу во время готовки, то это расслабит»

«Я долго пыталась прихлопнуть эту муху, пока не поняла, что она нарисованная»

«Пятница. Пошел на обеденный перерыв. Решил кофе попить. Или чай. Сам не понял, как так вышло»

Печальная повесть о Марине

У меня за плечами 4 класса художественной школы. Однажды задали нарисовать что-то в жанре марина (это все, что связно так или иначе с морем). Вечером я делать поленилась, решила, что утром по-быстрому нарисую. Только одна проблема — по утрам я жутко туплю. Даже при наличии подробнейшего техзадания ждать от меня сообразительности не стоит. В общем, несмотря на мое присутствие на уроке и знание, что требуется, я беру кисти и рисую просто рандомную деваху, дескать, это и есть Марина. Почему потребовалась именно Марина, а не какая-то другая девушка, мне в голову не приходило. Дошло только на занятии, когда увидела, какие работы несут другие ученики. По-тихому скомкала свою несостоявшуюся Марину и попросилась сдать позже. © SunPhlox / Pikabu