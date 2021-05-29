17 случаев, когда начальство явно перемудрило с правилами, но сотрудники тоже оказались не лыком шиты

Лучшее — враг хорошего. Иногда даже суперменеджеры забывают эту нехитрую житейскую мудрость и начинают изощряться. Не спорим, правила действительно нужны, но порой именно из-за них начинаются хаос и неразбериха.

Мы в AdMe.ru здорово повеселились, когда прочитали, во что вылились «гениальные» нововведения работодателей и как на них отреагировали сотрудники. О том, как с глупыми правилами борются дети, вы узнаете в бонусе.

Начальник решил, что мы крадем его время, когда долго сидим в туалете. Он закрывал все туалеты в здании, кроме тех, которые были видны из его кабинета, и засекал с секундомером, когда человек зашел в уборную и когда вышел. Однажды до меня дошло, что с моим ростом я могу перелезть через кабинку мужского туалета. Так что я сделал свои дела, закрыл кабинку изнутри, вылез через верх и пошел дальше работать. Начальник не смог попасть в мужской туалет и ходил в женский. В итоге все сотрудницы жаловались ему, что он слишком долго сидит в дамской комнате. © geoffbowman / Reddit

У нас были строго запрещены служебные романы, но потом директор сам начал отношения с сотрудницей. Правило отменили, когда он объявил о своей помолвке. И сразу же еще 6 парочек заявили, что они встречаются. © BodhiBill / Reddit

А у нас было правило, что руководящий персонал должен оставаться на связи во время отпуска. Такие сотрудники оставляли адрес места, где планировали отдыхать, и контактный телефон. Потом кто-то из отдела кадров решил: пусть все пишут свои данные, и понеслось. Люди начали перечислять адреса спортивных площадок и больниц. Я указал долготу и широту места, куда собирался отправиться в поход. А еще частоту, на которую будет настроено мое радио. © Flight_19_Navigator / Reddit

Я работал в сети кофеен более 5 лет, и в какой-то момент наш менеджер решил, что было бы хорошо внедрить политику «просто скажи „да“». Нам буквально не разрешали говорить клиенту «нет». Это продолжалось около 3 месяцев, и наши расходы выросли в несколько раз. Ведь даже когда мы не могли принять заказ, нам все равно приходилось как-то его выполнять. © yunglilbigslimhomie / Reddit

Приятель — разработчик в небольшой фирме. У них в отделе был парень, который постоянно рассматривал фотки до и после пластических операций. Все над ним посмеивались, но работать он никому не мешал. Один из менеджеров настучал на этого парня директору. Тот был в ярости и запретил всем пользоваться внешними сайтами на работе. Фишка в том, что разработчики тратят половину своего времени, чтобы гуглить информацию, и запрет продержался ровно 1 день. © Salsa__Stark / Reddit

У нас есть норма, которую нужно выполнить за смену. Но, даже если ты все сделал, нельзя уходить с работы, если не прошло 8 часов. Ну что ж, мы вкалывали утром, обедали или пили кофе 3–4 часа, а потом заканчивали все за час. Теперь нам разрешают просто выполнить норму и идти домой. © InariNoroi / Reddit

Я учитель, и нам запретили пользоваться мобильными телефонами на работе. Однако во второй половине дня у нас должно было состояться школьное мероприятие. Заранее о нем никто не знал. Всем учителям на телефон пришла информация с просьбой отправить имена отсутствующих учеников администратору. Все закончилось тем, что администратор ходил по школе и стучал в двери кабинетов. Теперь нам разрешили пользоваться мобильниками, но строго по работе. © Unknown author / Reddit

У меня на работе еще до моего прихода ввели дресс-код: никакой «удобной обуви», обязательные колготки и макияж для медсестер и терапевтов, пиджаки и галстуки для врачей. При этом никаких разделений по полу не сделали. Назавтра все медсестры и терапевты (а из них 40 % — мужчины) пришли накрашенные и нарядные. Включая нескольких храбрых парней, которые надели обувь на низком каблуке. Все врачи — и мужчины, и женщины — появились в пиджаках и галстуках. Дресс-код быстро отменили, а менеджер, которая его придумала, вскоре уволилась. © angrygnomes58 / Reddit

Наша HR-менеджер боялась, что сотрудники тратят время на болтовню, и запретила нам ходить в другие здания. А наша фирма занимает 3 здания, причем работникам склада нужно посещать каждое из них, чтобы сделать отгрузку товара. На следующий день партия на $ 500 тыс. не была отгружена. Та менеджер начала возмущаться, но мы ей быстро напомнили, кто был инициатором нововведений. Правило тут же отменили. © Varvatos_Vex / Reddit

У мужа на работе ввели запрет на отправку картинок для взрослых по рабочей электронной почте. Если человек отправлял или получал такой контент, его аккаунт тут же блокировали до разбирательства. Когда уволили одного сотрудника, он решил отомстить и отправил всему начальству картинки — догадайтесь какие. А потом анонимно сообщил об этом айтишникам. Те, как и положено, заблокировали почту всех получателей. Даже вице-президента. Тогда правило пересмотрели. © loljetfuel / Reddit

Большая корпорация, я стажер в офисе. Начальник устроил мне выволочку за опоздание на пару минут. Было 9:03. Я быстро включил компьютер и сел за работу. В 9:30 из кухни не спеша вышли несколько коллег с кружками кофе в руках. Болтая, они подошли к своим столам и включили компьютеры. Босс им и слова не сказал. С тех пор я тоже начал пить кофе по утрам. © szofter / Reddit

Работал в компании, где был обязательный обеденный перерыв на час. Так как ели мы тут же, в здании, управлялись минут за 15. Пытались договориться, чтобы перерыв сократили и мы могли уходить пораньше. На следующий день пришел документ, где были указаны фиксированные часы работы и отдыха.

Как-то во время обеда позвонил нам крупный клиент, а никто и с места не двинулся, шефу пришлось отвечать самому. Он потом прибежал ругаться, а мы такие: «У нас обед до 13:00». С клиентом мы таки поработали и даже рассказали ему прикол с обедом. Так он потом специально звонил в обеденный перерыв, чтобы позлить начальника. © LGMHorus / Reddit

Работал в частной клинике. Менеджер не разрешал новенькой девочке с ресепшен отвозить сумку с наличкой в банк. Он говорил: «Вдруг она сядет за руль и сбежит с деньгами?» Через пару недель девушку ограбили, украли $ 1 000 наличкой. После этого ей разрешили отвозить деньги на машине. © IndyMazzy / Reddit

Начальство установило специальные часы для учета рабочего времени. Нужно было нажать на кнопку, когда пришел на работу и когда ушел. Если кто-то опаздывал, срезали зарплату и дисциплинарным письмом «награждали». Люди были жутко недовольны, кто-то пытался ломать часы, а некоторые стали приходить чуть раньше и уходить позже. Таким образом у них скопились сверхурочные, за которые им должны были заплатить. Прошел месяц, работодатель задолжал им огромную сумму. Часы исчезли ровно через 5 недель после их установки. © qpgmr / Reddit

У нас на работе решили сэкономить, уволив штатного посыльного, милого пожилого мужчину, который ежедневно забирал документы из всех наших офисов. Нам велели отравлять бумаги через частную фирму. Прошел месяц. Расходы на почту оказались в 5 раз больше, чем зарплата посыльного. Его наняли снова. © Jealous-Network-8852 / Reddit

Моя мама работала в начальной школе. Годами учителя призывали детей не шуметь, используя жест «виктори». Но однажды на планерке директриса заявила, что придумала новый знак, и поднесла ко лбу большой и указательный пальцы, сложенные в букву L. Дамочка жуть как не любила критику, поэтому никто не осмелился ей сказать, что это знак неудачника (L обозначает слово loser — прим. AdMe.ru). Большинство детей просто смеялись над новым жестом, другие обижались. Это был полный провал, и через несколько недель все вернулись к «виктори». © JugOfVoodoo / Reddit

Бонус: школьный бунт против системы

Директор в моей школе отправляла девочек домой переодеваться, если у них были видны бретельки бюстгальтера. Однажды она поймала мою одноклассницу. Но та сказала: «Погодите, у меня есть во что переодеться». Ушла в туалет и просто убрала лифчик из-под одежды. Директор была в ярости, но ничего не могла поделать: технически одноклассница ничего не нарушила. Многие девочки просекли эту фишку. © puffdotty / Reddit