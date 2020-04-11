17 шедевров дизайнерской мысли, которые умудряются быть нестандартными и полезными одновременно

29 2 7 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие предметы стали такими привычными, что люди уже лишний раз не обращают на них внимание. Но есть те, кто умеет видеть необычное в обычном, и они подтверждают это каждый раз, когда создают что-то совершенно оригинальное. Благодаря таким находчивым творцам жить становится интереснее, а пользоваться бытовыми вещами — гораздо увлекательнее.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться фантазии дизайнеров, которые способны сделать конфетку практически из всего, что попадется им на глаза. В нашей сегодняшней подборке — креативные решения, которые вдохнули новую жизнь в знакомые всем нам объекты.

На этой банке разрыхлителя есть приспособление для того, чтобы отмерить порцию без горки

Удобная подставка под книгу

Набор велосипедных инструментов для аварийных поломок

На полу этой остановки есть компас

Две из этих вафельных трубочек упакованы в полиэтилен, чтобы первые было проще достать

Этот прибор нужно повернуть влево, чтобы посолить, и вправо, чтобы поперчить

Педали для ног на двери офиса

Специальные тактильные приспособления, показывающие цвет сигнала светофора тем, кто смотрит в смартфоны

Прокомпостированный билет в кино, на котором в темноте высвечиваются место и ряд

Тостер с прозрачным передним корпусом, чтобы видеть, как готовится хлеб

Максимально компактная стоянка для велосипедов

На такой автобусной остановке точно не заскучаешь

Для тех, кому лень вставать с дивана и идти за зарядкой

Больше не придется выгребать рукой остатки чипсов

Кресло в кинотеатре, которое можно регулировать по высоте

Бумажные полотенца, которые можно брать одной рукой

Теперь чистка расчески займет секунду