17 случаев, когда человек начал битву с грязью и феерически победил

Уборка — дело непростое и часто нервное. Опрокинутая на белоснежный диван чашка кофе может испортить настроение на целый день, а испачканная микроволновка одним своим видом призывает опустить руки и сдаться. Но чем хуже была ситуация до того, как люди приложили усилия, тем выигрышнее смотрится результат после.

Глядя на труды героев нашей статьи, мы в AdMe.ru убедились в том, что уборка — это круто, а некоторые люди в плане чистоплотности давно заткнули за пояс Золушку. А в бонусе вы увидите, что бывает, когда один человек решает навести чистоту, а остальные члены семьи пробуют от этого отмазаться.

«Кружку сбил сильный порыв ветра. Все случилось за 10 минут до выхода на работу. Я услышала шум, замерла и медленно-медленно повернулась, чтобы увидеть этот кошмар»

«Спасибо Vanish и 12 часам замачивания в ванной».

«Я пришла рано утром, увидела, в каком состоянии моя дверь, и позволила своим тараканам взять верх»

«Убрался на улицах, потому что администрации города плевать»

«Чищу люстру, принесенную из дома курильщиков»

«Решил вычистить все щели в доме, поэтому выточил такую палочку и все ею выскреб»

«Провел немного свободного времени в доме приятеля»

«Переехала в новый дом. Состояние духовки меня шокировало. Я трижды использовала очищающее средство, открутила и сняла все. Просто гора с плеч!»

Коврик из кухни

«Очищаю старый кирпичный камин от штукатурки»

«Нашел эту сковороду, которую кто-то оставил после пикника. Скорее всего, она пролежала несколько дней, еще и вся была покрыта ржавчиной»

«Снимаю жилье у парня, у которого явно проблемы с уборкой. Спрашиваю его, когда он в последний раз мыл микроволновку. Сказал, что вроде в 2014-м»

«Мои родители купили домик в деревне, и вот что мне пришлось делать в свой первый приезд к ним»

«После отъезда сестры наконец убрала весь бардак»

«Вычистил кухню в своем студенческом общежитии. Очень рад, что надел маску»

Зачем люди прячут естественную красоту дерева?

«Через час наша веранда была готова для фотографирования»

«Вот какой чайник был у мужа. И какой стал. Муж, кстати, устроил мне скандал: считает, что я испортила старинную вещь»

Бонус: «В кои-то веки решила генеральную уборку провести. Странно, куда же все подевались? Фото не постановочное»