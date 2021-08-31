17 случаев из мира такси, которые хоть сейчас на анекдоты разобрать можно
Поездка в такси — зачастую рутинное дело. Но не для наших сегодняшних героев. Как пассажиры, так и сами водители однажды увидели и услышали в поездках такое, что не смогли сдержаться и не поведать об этом всему интернету.
Авторы AdMe.ru не раз оказывались в таких же курьезных ситуациях, но пока нам еще не «везло» так, как этим счастливчикам из сети.
«Несколько дней назад вызывал такси. Подъехал черный солидный автомобиль. Открываю заднюю дверь и вижу это»
Зато честно
«А вы смотрели фильм „Такси“? Иду себе в магазин, и тут... она! Жалко, торопилась, так хотелось посмотреть, кто за рулем. И вообще столько вопросов в голове сразу»
Такси класса эконом
«Прошлой ночью моя жена ехала в такси и компанию ей составила утка»
«Приехала за мной сегодня машина с двумя водителями. При попытке погладить вел себя как демон, при этом был очень трогательным в своей любви к хозяину»
«Так много вопросов — и так мало ответов»
«Вот такой заказ сегодня взяли коллеги по цеху. Был комментарий „поеду с большой кошкой на руках (леопард)“»
«Еду сегодня утром на такси, а тут такие милости-приятности. За всю свою историю поездок подобное встретила впервые»
Неловко вышло
- Таксую. Беру заказ, приезжаю. Двор тускло освещает одна лампочка. Вижу в зеркало: из подъезда выходят двое, один, судя по росту, ребенок. Садятся на заднее сиденье.
— Доброй ночи. Ребенка пристегните ремнем, пожалуйста.
Сзади доносится недовольный крик:
— Тамбовский волк тебе ребенок, дурень!
Обидно, непонятно. Поворачиваюсь — сидит там карлик. Думаю, что оправдания только усугубят неприятную ситуацию, и, просто извинившись, начинаю движение. © Bober*****onkin / Pikabu
«Таксую. Вчера в час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил»
Главное — тактичность
- Подрабатывал в такси, и довелось мне как-то везти пару, где парень весьма активно обхаживал девушку. Видимо, этот романтик решил подарить своей возлюбленной хрустальную туфельку, но боялся прогадать с размером и поэтому задал восхитительный вопрос даме своего сердца:
— Слышь, у тебя педали какого размера? © MaximovSV / Pikabu
Наши таксисты умеют удивлять
«Хотела приехать домой пораньше»
«Мой водитель чертовски мил»
«Заказал такси в Гватемале. Лицо моего друга говорит само за себя...»
Когда очень хочется на море
- Пассажир — симпатичная девушка. Заказ в аэропорт. Летит на море к подружкам. Приезжаем, и тут ее начинает пробирать смех:
— Да-а-а... У меня бывали разные ситуации в аэропорту: я могла опоздать на регистрацию, забыть свой паспорт. Но прибыть на день раньше — такого еще со мной не случалось! У меня же завтра вылет! © MoskowTaxiDriver / Pikabu
А с какими курьезами в такси сталкивались вы?
Фото на превью Depositphotos.com
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