17 случаев из мира такси, которые хоть сейчас на анекдоты разобрать можно

Поездка в такси — зачастую рутинное дело. Но не для наших сегодняшних героев. Как пассажиры, так и сами водители однажды увидели и услышали в поездках такое, что не смогли сдержаться и не поведать об этом всему интернету.

Авторы AdMe.ru не раз оказывались в таких же курьезных ситуациях, но пока нам еще не «везло» так, как этим счастливчикам из сети.

«Несколько дней назад вызывал такси. Подъехал черный солидный автомобиль. Открываю заднюю дверь и вижу это»

Зато честно

«А вы смотрели фильм „Такси“? Иду себе в магазин, и тут... она! Жалко, торопилась, так хотелось посмотреть, кто за рулем. И вообще столько вопросов в голове сразу»

Такси класса эконом

«Прошлой ночью моя жена ехала в такси и компанию ей составила утка»

«Приехала за мной сегодня машина с двумя водителями. При попытке погладить вел себя как демон, при этом был очень трогательным в своей любви к хозяину»

«Так много вопросов — и так мало ответов»

«Вот такой заказ сегодня взяли коллеги по цеху. Был комментарий „поеду с большой кошкой на руках (леопард)“»

«Еду сегодня утром на такси, а тут такие милости-приятности. За всю свою историю поездок подобное встретила впервые»

Неловко вышло

Таксую. Беру заказ, приезжаю. Двор тускло освещает одна лампочка. Вижу в зеркало: из подъезда выходят двое, один, судя по росту, ребенок. Садятся на заднее сиденье.

— Доброй ночи. Ребенка пристегните ремнем, пожалуйста.

Сзади доносится недовольный крик:

— Тамбовский волк тебе ребенок, дурень!

Обидно, непонятно. Поворачиваюсь — сидит там карлик. Думаю, что оправдания только усугубят неприятную ситуацию, и, просто извинившись, начинаю движение. © Bober*****onkin / Pikabu

«Таксую. Вчера в час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил»

Главное — тактичность

Подрабатывал в такси, и довелось мне как-то везти пару, где парень весьма активно обхаживал девушку. Видимо, этот романтик решил подарить своей возлюбленной хрустальную туфельку, но боялся прогадать с размером и поэтому задал восхитительный вопрос даме своего сердца:

— Слышь, у тебя педали какого размера? © MaximovSV / Pikabu

Наши таксисты умеют удивлять

«Хотела приехать домой пораньше»

«Мой водитель чертовски мил»

«Заказал такси в Гватемале. Лицо моего друга говорит само за себя...»

Когда очень хочется на море

Пассажир — симпатичная девушка. Заказ в аэропорт. Летит на море к подружкам. Приезжаем, и тут ее начинает пробирать смех:

— Да-а-а... У меня бывали разные ситуации в аэропорту: я могла опоздать на регистрацию, забыть свой паспорт. Но прибыть на день раньше — такого еще со мной не случалось! У меня же завтра вылет! © MoskowTaxiDriver / Pikabu