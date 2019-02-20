17 слов, которые пришли к нам из кошмарного сна филолога

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Когда вы видите ошибки в тексте, у вас начинает дергаться глаз. А еще вы все время поправляете собеседников в чате. И не можете удержаться от саркастических замечаний про поезд, когда слышите «экспрессо». Узнали себя? Симптомы говорят о том, что у вас граммар-наци. Держитесь, ведь это не лечится.

AdMe.ru сделал для вас подборку нелепых ошибок, которые нарочно не придумаешь. Осторожно: во время просмотра может начаться раздражение глаз.

1. Мало того, что «з», так еще и «бука»

2. Химический элемент со слезоточивыми свойствами

3. Новая порода кошек. А что? Очень даже мило

4. Если не знаете точно — ответьте, что внесколькиром

5. Суровый сервис

6. Нутрию тоже не мучайте, пожалуйста

7. Да, это заметно

8. Даже психиатров довели

9. А какие еще у вас есть режимы?

10. Занимательная география

11. Осторожнее с такими кулинарными изысками

12. Н ч г с б

и е о е е

13. Когда гуманитарий идет в бизнес

14. Про ремонт так никто и не ответит, да?

15. Желаем всем отыщиваться, и почаще

16. Если из яблоков, то почему не из вишней?

17. Готовить пиццу — это целая наука

Бонус: как будто снова сказали, что Деда Мороза нет