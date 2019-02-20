17 слов, которые пришли к нам из кошмарного сна филолога
Когда вы видите ошибки в тексте, у вас начинает дергаться глаз. А еще вы все время поправляете собеседников в чате. И не можете удержаться от саркастических замечаний про поезд, когда слышите «экспрессо». Узнали себя? Симптомы говорят о том, что у вас граммар-наци. Держитесь, ведь это не лечится.
AdMe.ru сделал для вас подборку нелепых ошибок, которые нарочно не придумаешь. Осторожно: во время просмотра может начаться раздражение глаз.
1. Мало того, что «з», так еще и «бука»
2. Химический элемент со слезоточивыми свойствами
3. Новая порода кошек. А что? Очень даже мило
4. Если не знаете точно — ответьте, что внесколькиром
5. Суровый сервис
6. Нутрию тоже не мучайте, пожалуйста
7. Да, это заметно
8. Даже психиатров довели
9. А какие еще у вас есть режимы?
10. Занимательная география
11. Осторожнее с такими кулинарными изысками
12.
Н ч г с б
и е о е е
13. Когда гуманитарий идет в бизнес
14. Про ремонт так никто и не ответит, да?
15. Желаем всем отыщиваться, и почаще
16. Если из яблоков, то почему не из вишней?
17. Готовить пиццу — это целая наука
Бонус: как будто снова сказали, что Деда Мороза нет
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