17 слегка сумасшедших лайфхаков для тех, кто хочет добиться результата любой ценой

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Капелька фантазии, щепотка креатива, ложка нестандартного подхода — и вуаля, получаются крутые, хоть и немного странные лайфхаки, которые могут значительно упростить нашу жизнь, если под рукой не оказывается старого проверенного средства. Как использовать одну батарейку вместо двух, сделать новогоднюю елку без дерева и перестать забывать важные вещи при выходе из дома — все ответы вы найдете тут.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться людям, которые находят все новые и новые способы решения проблем, когда, казалось бы, ничего необычного уже не придумаешь. А в бонусе вас ждет сюрприз.

Нет елки? Не проблема

«Один за всех»

Когда ваши наушники начнут трескаться, используйте клейкую ленту, чтобы их почистить

«Мой сосед по комнате изменил мою жизнь сегодня вечером»

Использование Google Sheets для перевода

Чтобы не забыть что-то, уходя из дома, положите рядом с этим предметом ключи

Организация уровня «бог»

«Я думаю, это не глупо, если это работает (я посадил 300 луковиц за 2 часа)»

Если у вас нет под рукой скребка для льда, просто наполните пакет теплой водой и проведите по стеклу, чтобы вода растопила ледяную корку

Чтобы вывести вкус кофе на новый уровень, добавьте замороженный эспрессо в ваш глясе

Как спрятать беспроводное зарядное устройство

Что делать, если ключ сломался в замке

Если у вас холодная зима, вы можете использовать окна вот так

Держите бутылку кетчупа в таком положении, когда сжимаете, и брызги на вас не попадут

Вот так, при помощи одной лишь резинки для волос, кисточка для макияжа становится жесткой

Когда нужно больше пространства в ванной

Крышка отлично подойдет для того, чтобы держать кулинарную книгу открытой, пока руки заняты готовкой

Бонус: чуть-чуть креатива — и все призы ваши

Признавайтесь, какие необычные лайфхаки используете вы в повседневной жизни?