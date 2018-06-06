17 ситуаций, в которых узнает себя каждый, у кого есть брат или сестра
Посторонние люди, узнав, что у вас есть брат или сестра, неизменно умиляются. То и дело вы слышите о том, как это здорово и как, должно быть, вы дружны. И никто не знает о ваших извечных баталиях и желании потроллить друг друга при любой возможности. Знакомо? Тогда эта подборка для вас.
AdMe.ru собрал ситуации, о которых каждый брат или сестра скажут: «Да это же про нас!»
1. «В торжественный момент написал брату, что 8-часовые рабочие будни не за горами»
2. Фото, которое показывает, что значит быть младшим братом
3. Миллиметр тоже в счет
4. «Брат решил меня разбудить таким способом»
5. — Почему твоя сестренка в клетке?
— Мы играем в зоопарк.
6. Как же, должно быть, она ненавидит духовые инструменты
7. В запасе всего минута
8. «Сказал сестре, что она только что съела кишки»
9. Уснуть первым может оказаться небезопасным решением
10. «Да я тебя едва коснулась!»
11. Рефлексы младшего брата
12. «Сложно было перестать смеяться над застрявшей сестрой»
13. Нужен особенный настрой
14. Когда сестра просит положить еды и ей
15. «Эй! Ты что, на самом деле думаешь, что кому-то хватит этого для завтрака?»
16. Нельзя просто так взять и не испортить сестре фото
17. «Завернул брату подарок на Рождество. Вот только это не велосипед — на самом деле внутри садовые ножницы и картон»
В каких ситуациях вы узнали себя? И все же нам кажется, что как бы ни соперничали братья и сестры между собой, они никогда не дадут друг друга в обиду. Согласны?
Фото на превью Handsome_McAwesome/reddit