17 ситуаций, в которых узнает себя каждый, у кого есть брат или сестра

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Посторонние люди, узнав, что у вас есть брат или сестра, неизменно умиляются. То и дело вы слышите о том, как это здорово и как, должно быть, вы дружны. И никто не знает о ваших извечных баталиях и желании потроллить друг друга при любой возможности. Знакомо? Тогда эта подборка для вас.

AdMe.ru собрал ситуации, о которых каждый брат или сестра скажут: «Да это же про нас!»

1. «В торжественный момент написал брату, что 8-часовые рабочие будни не за горами»

2. Фото, которое показывает, что значит быть младшим братом

3. Миллиметр тоже в счет

4. «Брат решил меня разбудить таким способом»

5. — Почему твоя сестренка в клетке? — Мы играем в зоопарк.

6. Как же, должно быть, она ненавидит духовые инструменты

7. В запасе всего минута

8. «Сказал сестре, что она только что съела кишки»

9. Уснуть первым может оказаться небезопасным решением

10. «Да я тебя едва коснулась!»

11. Рефлексы младшего брата

12. «Сложно было перестать смеяться над застрявшей сестрой»

13. Нужен особенный настрой

14. Когда сестра просит положить еды и ей

15. «Эй! Ты что, на самом деле думаешь, что кому-то хватит этого для завтрака?»

16. Нельзя просто так взять и не испортить сестре фото

17. «Завернул брату подарок на Рождество. Вот только это не велосипед — на самом деле внутри садовые ножницы и картон»

В каких ситуациях вы узнали себя? И все же нам кажется, что как бы ни соперничали братья и сестры между собой, они никогда не дадут друг друга в обиду. Согласны?