17 ситуаций, которые выведут из себя кого угодно

17

10

11.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мелкие неурядицы подстерегают нас буквально на каждом шагу: будь то так некстати «подкравшийся» угол тумбочки, об который то и дело ударяешься мизинцем, или подло застрявшая в аппарате шоколадка. Нам кажется, что эти мелочи — наш личный вид наказания. Но на самом деле они объединяют гораздо больше людей, чем мы думаем.

Мы в AdMe.ru десятки раз передергивали плечами, пока составляли эту подборку. Однако мораль проста и позитивна: подобное случается с каждым вторым, но, вместо того чтобы делать из этого масштабную трагедию, лучше всем вместе от души посмеяться.

«Эта покупательница выбирает себе хлеб, встав на другие упаковки с хлебом»

Когда кетчуп или прочие соусы заляпывают крышки и все вокруг

Хуже только, когда громче диалогов и музыки оказываются пугающие звуки в фильмах ужасов

Когда коробка с посылкой не соответствует размерам самого приобретения

Отклеить этикетку целиком и без проблем можно только при помощи магии

Да-да, свет полностью выключен

Количество этих пыток растет в геометрической прогрессии, когда в доме появляются кот или пес

Признайтесь, вас это тоже выводит из себя?

Мало того что это больно, так еще и цепляется за все подряд

Идут годы, но здесь стабильность

А с 10-й начинает казаться, что она вообще не подходит под разъем

«Как моя жена открывает упаковки». А точно жена? Может, в доме завелся енот?

Как бы тщательно ты ни брил ноги, в итоге все равно остается «пропущенный участок»

Какая боль!

Причем ничего не меняется даже тогда, когда собирается уже огромная очередь

Одна из основных проблем, когда у тебя длинные волосы

Кажется, здесь все ясно без слов