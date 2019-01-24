17 ситуаций, которые выведут из себя кого угодно
Мелкие неурядицы подстерегают нас буквально на каждом шагу: будь то так некстати «подкравшийся» угол тумбочки, об который то и дело ударяешься мизинцем, или подло застрявшая в аппарате шоколадка. Нам кажется, что эти мелочи — наш личный вид наказания. Но на самом деле они объединяют гораздо больше людей, чем мы думаем.
Мы в AdMe.ru десятки раз передергивали плечами, пока составляли эту подборку. Однако мораль проста и позитивна: подобное случается с каждым вторым, но, вместо того чтобы делать из этого масштабную трагедию, лучше всем вместе от души посмеяться.
«Эта покупательница выбирает себе хлеб, встав на другие упаковки с хлебом»
Когда кетчуп или прочие соусы заляпывают крышки и все вокруг
Хуже только, когда громче диалогов и музыки оказываются пугающие звуки в фильмах ужасов
Когда коробка с посылкой не соответствует размерам самого приобретения
Отклеить этикетку целиком и без проблем можно только при помощи магии
Да-да, свет полностью выключен
Количество этих пыток растет в геометрической прогрессии, когда в доме появляются кот или пес
Признайтесь, вас это тоже выводит из себя?
Мало того что это больно, так еще и цепляется за все подряд
Идут годы, но здесь стабильность
А с 10-й начинает казаться, что она вообще не подходит под разъем
«Как моя жена открывает упаковки». А точно жена? Может, в доме завелся енот?
Как бы тщательно ты ни брил ноги, в итоге все равно остается «пропущенный участок»
Какая боль!
Причем ничего не меняется даже тогда, когда собирается уже огромная очередь
Одна из основных проблем, когда у тебя длинные волосы
Кажется, здесь все ясно без слов
Признавайтесь, что из этого вам знакомо до дрожи? А что еще вы могли бы добавить к перечисленному?