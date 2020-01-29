17 ситуаций, которые приняли слишком неожиданный оборот

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Наша жизнь полна неожиданностей, но иногда случаются настолько непредсказуемые вещи, что хочется кричать о них на весь интернет. Веселые высказывания пап, мамины эсэмэски, курьезы в поездах и книжных магазинах — все это может разбавить даже самые рутинные дни.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, какие нетипичные истории случаются вокруг, и показываем самые интересные.

Одна оговорка — и у людей глаза по пять копеек

«Кто-то выгнал эту несчастную гигантскую моль из дома»

«Почему Uber-вертолет — это самый дешевый из предложенных вариантов?!»

«Важные новости от мамы»

«Заметила, что сын ходит с чемоданчиком, открывает его, что-то перебирает и приговаривает: „Мое сокровище“, но не показывает! Дорвалась посмотреть, и там были... ОГРОМНЫЕ КАМНИ»

Поездки на поезде нередко оказываются остросюжетнее мыльных опер

Папы всегда знают, что ответить

«На работе в аптечке лежала очень старая „Звездочка“, сегодня она понадобилась, переворачиваю, а срок годности ДО СЕГОДНЯ»

«Встретила в тиндере мужчину, который, похоже, живет в моей квартире»

Когда папа продумывает все наперед

Даже в обычных бахилах можно найти вдохновение

Создатели разговорников должны мотать на ус

«Искала сережки в интернете и наткнулась на этот шедевр»

К авторам этой книжки теперь есть вопросы

«Если у вас есть вопросы, скажите „кис-кис-кис“, и я подойду к вам»

Итог, о котором можно только мечтать

Никогда не ожидаешь такого подвоха от пластыря

А у вас случались истории, финал которых невозможно было предсказать?