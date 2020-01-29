17 ситуаций, которые приняли слишком неожиданный оборот
Наша жизнь полна неожиданностей, но иногда случаются настолько непредсказуемые вещи, что хочется кричать о них на весь интернет. Веселые высказывания пап, мамины эсэмэски, курьезы в поездах и книжных магазинах — все это может разбавить даже самые рутинные дни.
Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, какие нетипичные истории случаются вокруг, и показываем самые интересные.
Одна оговорка — и у людей глаза по пять копеек
«Кто-то выгнал эту несчастную гигантскую моль из дома»
«Почему Uber-вертолет — это самый дешевый из предложенных вариантов?!»
«Важные новости от мамы»
«Заметила, что сын ходит с чемоданчиком, открывает его, что-то перебирает и приговаривает: „Мое сокровище“, но не показывает! Дорвалась посмотреть, и там были... ОГРОМНЫЕ КАМНИ»
Поездки на поезде нередко оказываются остросюжетнее мыльных опер
Папы всегда знают, что ответить
«На работе в аптечке лежала очень старая „Звездочка“, сегодня она понадобилась, переворачиваю, а срок годности ДО СЕГОДНЯ»
«Встретила в тиндере мужчину, который, похоже, живет в моей квартире»
Когда папа продумывает все наперед
Даже в обычных бахилах можно найти вдохновение
Создатели разговорников должны мотать на ус
«Искала сережки в интернете и наткнулась на этот шедевр»
К авторам этой книжки теперь есть вопросы
«Если у вас есть вопросы, скажите „кис-кис-кис“, и я подойду к вам»
Итог, о котором можно только мечтать
Никогда не ожидаешь такого подвоха от пластыря
А у вас случались истории, финал которых невозможно было предсказать?
Фото на превью coffee_my_life / Twitter