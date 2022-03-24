17 ситуаций, которые могли произойти только в современном мире

Кто бы еще несколько десятилетий назад мог подумать, что еду можно будет заказать на дом, нажав на несколько фотографий в смартфоне, а некоторые заказы будут доставлять даже не курьеры, а роботы? Мы ежедневно используем пылесосы и стиральные машинки, нас уже не удивить дронами и 3D-принтерами. А уж сколько неловких и крутых случаев благодаря этому происходит с каждым из нас — не сосчитать.

Мы в AdMe.ru уверены, что нам повезло жить в XXI веке, ведь мы можем еще и выложить все эти экстраординарные истории в сеть.

«Курьер, который доставлял мне еду, прислал вот это фото в подтверждение того, что привез заказ»

Киберпанк в поликлинике

«Мой принтер сам решил напечатать вот это в 3 часа ночи!»

Кто бы мог подумать о таком еще лет 20 назад?

«Не понял, почему дверь плотно не закрылась, пока не закончилась стирка. Думаю, теперь мне нужна новая зарядка для телефона»

«Попросила побольше соуса, когда оформляла доставку еды»

В XXI веке у тебя может быть даже личная солнечная батарея

Если раньше были только родительские собрания, то теперь приходится иметь дело еще и со школьными чатами

Для создания этого материала был использован следующий источник: momolexus / Pikabu

На этом фото прекрасно все

А у вашего принтера тоже есть такая функция?

Когда робот-пылесос может затмить и твои недостатки

Впечатляющее шоу дронов

Даже дизайн из прошлого можно осовременить

«Прошу учеников присылать мне снимки их собак, „выполняющих“ домашнюю работу. Это явно недооцененный жанр фотографии»

В этом чайнике есть кнопки для подогрева воды до определенной температуры, которая нужна для разных видов чая

Эти разбитые телефоны наглядно выставили рядом с американскими горками

«Подарили бабушке компьютер...»