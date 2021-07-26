17 жизненных ситуаций, чей неожиданный финал оказался похлеще сюжетных твистов из кинофильмов

Разнообразные казусы сопровождают нас на протяжении всей жизни: иногда они проявляются в виде уморительных совпадений, иногда происходят по чьему-то умыслу, а иногда возникают и по нашей же ошибке. Объединяет их одно: благодаря своей неожиданной развязке такие истории превращаются в застольные байки, которые еще долго веселят не одно поколение.

Мы в AdMe.ru уверены, что порой события обычной жизни превосходят сюжеты самых крутых голливудских сценариев. Наша небольшая подборка потешных историй с неожиданной концовкой — яркое тому подтверждение.

Классе в 7-м дело было, год 98-й. Первый урок — алгебра, контрольная. Слышу с задней парты такое тихое, протяжное, грустное: «Бли-и-и-ин...» Поворачиваюсь, смотрю, а сосед по парте на контрошу вместо калькулятора принес пульт от телека. © Horsur / Pikabu *** Есть у моего парня фитнес-браслет, который считает шаги, распознает фазы сна, а всю информацию выводит в приложение для телефона. В последнее время там стали часто появляться сообщения: «Вы мало спите, попробуйте больше отдыхать», — но мы не обращали внимания. До недавнего времени. Он завел будильник, и браслет должен был его разбудить, но в положенное время этого не сделал. Парень опоздал на работу, а в тот же вечер в приложении появилось новое сообщение: «Выспались?» © Подслушано / Ideer ***

Едем в поезде в купе. Я, две подруги и мужичок лет 45. Сели, вещи раскидали, уткнулись в телефоны. Я пишу друзьям, прощаюсь. Одна подруга тоже, другая читает книжку электронную. Мужик долго нас изучал, захотел тоже что-нибудь почитать. Достал свой билет, взял в руку как телефон и читал его. 10 минут. Потом убрал, сказал: «Никто не пишет» — и лег спать. © Подслушано / Ideer *** В 2008 году один из моих сотрудников уговорил меня выложить мои фотоработы на Flickr. Я так и сделал. Какая-то женщина с другой стороны планеты их прокомментировала и сказала, что они ей очень нравятся. Оказалось, что женщина — талантливая художница из Аргентины. Сегодня она моя жена и мы женаты вот уже 7 лет. © Kent DuFault / Quora *** Сегодня садилась в такси, водитель мне сказал: «Только попробуй меня обмануть». Я говорю: «А в чем дело?» Оказывается, мне в профиле поставили пометку «Пыталась расплатиться баллами из Pokémon Go».

Ну было, было. Что ж поделать. © s**_for_charity / Twitter ***

Однажды мы решили завести нового кота. Наткнулись в газете на объявление какой-то женщины о раздаче котят и всей семьей пошли к ней домой. Слово за слово и леди потянулась ко мне. Тогда я была уверена, что она собирается со мной обняться. Женщина же просто направлялась к выключателю, перед которым я случайно оказалась. В итоге я по ошибке обняла ее сама, но до сих пор съеживаюсь при этом воспоминании. © lauraligator / Reddit *** Когда я был маленьким, моя бабушка просила меня никогда не становиться неформалом и стараться избегать весь этот «панк». Что ж, я нарушил все ее просьбы. Но дело тут не в этом: недавно бабушка сама вызвалась оплачивать мои сумасшедшие стрижки и даже покупает специальную косметику. © Charlemagne Augustus / Quora ***

Однажды я нечаянно врезался в девушку, которую принял за свою знакомую. Да, у меня серьезные проблемы с памятью на имена и лица, а еще я плохо помню обстоятельства своих первых встреч с другими людьми. В общем, я пригласил ее на свидание, будучи в полной уверенности, что зову на встречу совсем другую девушку. Я осознал то, что произошло, лишь когда приписывал имя этой незнакомки к данному ею телефонному номеру.

Финал истории? Я сходил на свидание. 38 лет совместной жизни, один ребенок, дом и карьера, а мы все еще женаты. И да, она знает о том, что произошло, и уверена, что нам было суждено быть вместе. © John Catiller / Quora *** Встречался я как-то с девушкой, а у нее отец — полковник полиции. Пришел к ним домой знакомиться, а она меня заранее предупреждала, мол, батя строгий. Я посмеялся. На пороге встречает нас ее отец. Не успел я снять обувь, как он кричит: «Барсик, у нас гости», — и из зала выходит кот с тапочками в зубах. В этот момент я понял, что попал. © Подслушано / Ideer *** Собака лежала под столом. Я на минуту отвернулся, а когда повернулся, собака лежала на том же месте в той же позе, хоть мелом обводи, но бутерброда не было. Я пришел к единственно правильному выводу — мистика. © Bash.im ***

Ехал с девушкой, было 14 февраля. Стоит пара полицейских, парень и девушка. Тормозят. Даже документы не спрашивали, поздравили с Днем влюбленных и шарик сердечком подарили с валентинкой, сделали фотоотчет для начальства. © MrArtemka / Pikabu *** Во времена своей юности я нашла бумажник с документами и контактными данными. Позвонила, договорились о встрече в метро. Лихие 90-е. Приходят четверо бугаев два на два. И я такая — девочка 17 лет. Оказалось, мужик, чьи документы я нашла, просто подумал, что подстава, а потому с братвой пришел. Долго потом извинялся. Несколько раз на соревнования приглашал — оказался тренером по борьбе — и в кафе «Мороженица» сводил. © Elena Korotkova / Facebook *** Однажды в Пасху я оказалась в Китае. Сидим едим в кафе. Тут открывается дверь в кухню и из нее выходит процессия. Весь коллектив с хозяйкой во главе. В руках у нее блюдечко, и на нем два крашеных яйца. Она объясняет, что знает, что у нас праздник, и хочет угостить нас нашим традиционным лакомством. «Спасибо, очень приятно», — беру яйца и кладу в карман. «Нет, — говорит, — ешь. Нам всем нужно это видеть».

Короче, они варили яйца в краске до полного окрашивания белка и желтка и хотели убедиться, что мы действительно такое едим. © Helennae / Pikabu