17 сильных фото, которые пробирают до глубины души

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Фотография — один из самых красноречивых видов искусства, для которого характерно богатство изобразительного языка. Вот почему при одном только взгляде на снимок нас порой пробирает так, что отнимается дар речи и мы еще долго размышляем над тем, что увидели.

AdMe.ru отыскал несколько таких фото с глубоким посылом, которые проймут даже самых нечувствительных.

1. Пакистанский торговец ждет покупателей, несмотря на наводнение

2. Прощай, беззаботное детство

3. Однополчане

4. Передышка во время тушения пожара

5. Офицер плачет по своей полицейской собаке, которая погибла во время службы

6. Пожарные поднимаются на 110-й этаж в полном обмундировании, чтобы почтить память работников экстренных служб, которые погибли 11 сентября

7. Слепой на один глаз мужчина приютил щенка с таким же недугом, которого никто не хотел брать

8. На фото этой женщине 20 лет. А сейчас — почти 100, она наполовину слепая и нуждается в кислородной терапии. Но она все та же

9. Жажда жизни

10. Мальчик неожиданно подарил папе эскимосский поцелуй

11. Индийские дети смотрят мультфильмы по телевизору в витрине магазина

12. Новорожденная черепаха впервые касается моря

13. Дедушка с витилиго вяжет кукол для таких же детей

14. 440 пар туфель разместили на здании в Стамбуле. Это количество женщин, погибших от рук своих мужей за год в Турции

15. «После смерти жены дочь не любит расставаться со мной. Ее учительница рисует нам на ладонях по такому сердечку каждое утро. Когда один нажимает на него, оно посылает обнимашки другому»

16. Индусы и мусульмане встретились на улице в Индии

17. Папа, подожди меня!

Какая фотография задела вас за живое больше всего?