17 шутников, которые прикалываются над возрастом, вместо того чтобы горевать: «О где же мои лучшие годы»
Давайте признаемся, что все мы переживаем из-за возраста. Любой хочет выглядеть ухоженно и молодо, но не всем это удается. Некоторые после каждого дня рождения посыпают голову пеплом и высматривают, глядя в зеркало, новые морщинки. Но есть люди, которые не упускают возможности потроллить окружающих или самих себя.
Мы в AdMe.ru как раз отыскали таких юмористов. Можно взять их ответы на вооружение.
- Меня сын тут недавно спросил, носил ли я в молодости лапти. Я ответил, что да, когда шел охотиться на мамонта, лапти обязательно надевал. © enotdanetot / Pikabu
- Пошли с мамой в магазин. Я первая иду, а мама вторая, за мной. Ей 56 лет, в бархатном спортивном костюме со стразами, короткая стрижка, очки солнечные. Кассир просит у мамы паспорт. Я поворачиваюсь, у меня ступор, у мамы ступор. Через 30 секунд молчания мама говорит: «А у меня только пенсионное с собой». Очередь легла вся. © Елена Сави / Facebook
- Дочке 5 лет. Объясняю, что в эту игру ей рано играть, она с 12 лет. А мне можно, мне 35 уже. Спрашивает меня:
— Мама, а когда тебе было 12 лет, ты играла в эту игру?
— Нет. Когда мне было 12, эту игру еще не придумали. Да и компьютера у меня не было. Компьютеры тогда вообще мало у кого были.
Дочка:
— А-а-а, не было, да? А динозавры были? © s0v0a / Pikabu
- Мне 39, я дома, в шортах и майке, лето, жарко. Дочка-студентка открывает дверь: к ней пришли друзья. Я мимоходом здороваюсь, вижу — молодые люди, и иду на кухню делами заниматься. Дочка рассказывает, парни ее попросили: «Познакомь с сестричкой». А она им: «Это моя мама». Рассмешила реакция парней, они ей ответили: «Лучше ничего не придумала? Не хочешь, так не знакомь». © Елена Рожнева / Facebook
- Когда говоришь свой год рождения — 1985, люди помоложе с удивленными глазами и с шоковой интонацией переспрашивают: «Тысяча девятьсот восемьдесят пять?» © Felicit_A / Twitter
- Сижу дома, учусь вязать. Включила фоном Муз-ТВ, по нему очередной музыкальный чарт. В перебивках ведущий вещает о мужской осенней моде — 2021. Говорит, в тренде жилеты. Любые: вязаные, винтажные, дутые. Главное, говорит, чтобы жилет не выглядел как у Перельмана. У Перельмана! Может, все-таки как у Вассермана? Кто хоть раз видел Перельмана в жилете?! И тут я поняла: мне 27, я сижу перед теликом, вяжу носок и бурчу на глупого ведущего. Вот и старость подкралась. Я надеялась, этот момент настанет немножко попозже. © Venaportae / Pikabu
- Меня всегда умиляют первоклашки, они на тебя смотрят так, чистыми глазами, вопросительно, и потом выпаливают: «А вы динозавров видели?» Вот сколько б тебе ни было, который выпуск подряд прямо жду этого вопроса. © Koza_pedalnaya / AdMe
- В 23 года понял, что я батя, когда благоверная выключила телевизор, а я сквозь сон сказал, что не сплю. © NikJonsonVII / Pikabu
- Как-то шли мои мама с сестрой. Сестре — 18, маме — 50. Сзади 2 парня минут 5 им насвистывали, потом предложили познакомиться. А мама даже не подумала, что к ним обращаются. Парни наконец нагнали их, увидев маму, долго извинялись. Папа отреагировал на эту историю так: «Я только расслабился и перестал ревновать тебя к нашим ровесникам. А теперь выясняется, что на тебя молодые заглядываются». Папа мой всю жизнь гордился, что у него такая красивая и стройная жена. © Гуля Татыгулова / Facebook
- Для любого продавца ты «девушка-красавица» до пенсии и дальше. Когда моей маме дама на рынке орала: «Женщина, женщина!» — она ей ответила: «А может, я не женщина!» К слову, ей 58 лет. © anon please / AdMe
- Моя племянница в свои 23 года считает себя уже «старой» и «повидавшей жизнь». Говорит, пора уже успокоиться, завести детей и доживать до пенсии. Я вот думаю, это она шутит или серьезно? © Lowcroft / Pikabu
- Я люблю быть взрослой, и мне кайфово заявить пациенту: «Ну за 23 года стажа такой случай был... N раз». И он такой про себя, а то и вслух: «За скока-скока?! О...» Вот тут кайф. Что ты и мудр как черепаха, и молоденький зайка на вид. © Krona Yo / AdMe
- Разговариваю с 17-летней девочкой. Она спросила, сколько мне лет. Я говорю, что мне 37. Пауза. По глазам читаю шок. Она переспрашивает: «37 лет?!» Мне кажется, до сегодняшнего дня она была уверена, что люди не живут до 37 лет. © KonurbaevaN / Twitter
- Мне 30, зашла в ночной клуб: не-е, не то, какие-то малолетки дрыгаются. Поднимаюсь в чилаут, сижу и пью молочный коктейль. Подперла щеку кулаком, слушаю музыку. Рядом на диванчик падает дитятко лет 16 с воем: «Де-е-евушка!» Я, не поворачиваясь: «Маме расскажу!» Он: «Ха-ха!» Я: «Твоей маме!» © Elena Panova / Facebook
- — Как сейчас удобно делать фото! Сделал и сразу же забрал, — сказала я, оплачивая фотографии в фотоателье.
— А тебя что, раньше рисовали? — спросила дочь. © glashechka / Pikabu
- А пароли и логины в тетради из 48 листов — это признак старости? © aA22021979 / Pikabu
- Мне было чуть за 20. После свадьбы с нами стал жить брат мужа 17 лет от роду. Как многие подростки, он не убирал за собой. Однажды, разгребая его свинарник, я в сердцах бросила: «У меня ощущение, что я вышла не только за твоего брата, но и за тебя!» Парень поднял на меня полные страха глаза и выпалил: «Нет! У меня жена будет молодая и красивая!» Его реакция была такой искренней, он был так испуган, что я даже не обиделась, а долго ржала. Да, кстати, жена у него молодая и красивая, но ей он достался уже умеющим за собой убирать. © Алена Зверева / Facebook
А какие забавные ситуации с возрастом были у вас или ваших знакомых?
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