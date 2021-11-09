17 шутников, которые прикалываются над возрастом, вместо того чтобы горевать: «О где же мои лучшие годы»

Давайте признаемся, что все мы переживаем из-за возраста. Любой хочет выглядеть ухоженно и молодо, но не всем это удается. Некоторые после каждого дня рождения посыпают голову пеплом и высматривают, глядя в зеркало, новые морщинки. Но есть люди, которые не упускают возможности потроллить окружающих или самих себя.