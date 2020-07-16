17 шикарных заставок для рабочего стола, до которых могли додуматься только гении

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К обоям для рабочего стола каждый относится по-своему. Одни часами выбирают в интернете подходящую заставку, а другие могут не менять стандартную на протяжении всей службы компьютера. Людей из сегодняшней подборки не устроил ни один из этих вариантов, и они пошли дальше.

Мы в AdMe.ru обожаем, когда творчество и креатив привносят в нашу повседневную жизнь новые краски, поэтому спешим показать заставки, после просмотра которых вам захочется обновить свои.

«Моя сестра отказалась чистить рабочий стол, поэтому я сделал это»

Когда все по полочкам

Кому-то пора сменить браузер

Котик, следи за ней

А на какой стороне ты?

Прозрачный монитор готов

В этом мире все относительно

«Мои нынешние обои»

Когда уже тошнит от работы и хочется в отпуск

Две части одного прекрасного

«Моя заставка на рабочем компьютере для всех, кто пялится на мой экран»

Вселенская гармония

За нами постоянно следят

Рисование ярлыками и папками

Когда у экрана творческий человек

Страшнее этой папки может быть только «дедлайн»

«На новой работе сказали, что у нас могут быть только стандартные обои для рабочего стола. Пока никто не заметил мою маленькую деталь»