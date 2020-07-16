17 шикарных заставок для рабочего стола, до которых могли додуматься только гении
К обоям для рабочего стола каждый относится по-своему. Одни часами выбирают в интернете подходящую заставку, а другие могут не менять стандартную на протяжении всей службы компьютера. Людей из сегодняшней подборки не устроил ни один из этих вариантов, и они пошли дальше.
Мы в AdMe.ru обожаем, когда творчество и креатив привносят в нашу повседневную жизнь новые краски, поэтому спешим показать заставки, после просмотра которых вам захочется обновить свои.
«Моя сестра отказалась чистить рабочий стол, поэтому я сделал это»
Когда все по полочкам
Кому-то пора сменить браузер
Котик, следи за ней
А на какой стороне ты?
Прозрачный монитор готов
В этом мире все относительно
«Мои нынешние обои»
Когда уже тошнит от работы и хочется в отпуск
Две части одного прекрасного
«Моя заставка на рабочем компьютере для всех, кто пялится на мой экран»
Вселенская гармония
За нами постоянно следят
Рисование ярлыками и папками
Когда у экрана творческий человек
Страшнее этой папки может быть только «дедлайн»
«На новой работе сказали, что у нас могут быть только стандартные обои для рабочего стола. Пока никто не заметил мою маленькую деталь»
А какие у вас обои на рабочем столе? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью thejohnblog / reddit