17 шедевров поэзии от тех, кого рифма подстерегает на каждом углу
Настоящий талант может «испечь» стихотворение из ничего и рифмует даже нелепые надписи на уличных стенах, ценники в магазине и вывески. Потому что вдохновение не выбирает времени и места, а всегда застигает врасплох.
AdMe.ru откопал новую порцию уморительных стишков от тех доморощенных поэтов, что за рифмой в карман не полезут.
1.
Вернись ко мне, Анна, схожу я с ума!
Я больше тебя никогда не обижу!
А если не хочешь вернуться сама,
Как минимум
2.
Пахнет с кухни, все дымится,
Вызвали пожар-отряд.
Выбивает дверь полиция:
3.
Я спросил, отходя от наркоза:
«Доктор, нужно ли беспокоиться?
Я пришел изменить форму носа,
Почему же швы ниже пояса?»
Врач сказал: "Ну ошиблись немного,
Перепутали операции.
Принесите, сестра, для больного
Наш
4.
Молвил царь: "За тебя я отдам свою дочь
Или снять прикажу твою голову с плеч.
А задача несложная: главное, смочь
Без запинки сказать
5.
А раньше был весь мир — благополучие.
Свежее ветерок и слаще карамель
Ну а теперь и
И как-то странно стала выглядеть
6.
Месяц ем одну картошку,
Исхудал, дрожат колени...
Умоляю, хоть немножко
7.
Вновь волною протеста к стене этой движим,
Просчитав все возможные риски.
Есть три
8.
Меня все время мучают кошмары:
Как будто прихожу с утра на пары
И препод вызывает дать ответ.
Встаю и понимаю —
9.
— Меня пленили красоты вашей оковы.
Я вас искал так долго, словно сыщик.
— Не может быть, вы так милы, но кто вы?
— Вообще-то я
10.
Полжизни я прожег смешно, убого,
Мечтал стать лучшим на планете всей.
Но рок капризен, а судьба жестока:
11.
Полон Рим ажиотажа —
В Колизее распродажа!
Достают из погребов
Гладиаторов-рабов.
Есть рабы помускулистей,
Есть и те, кто подряблей.
Храбрецы идут по триста,
Ну а
12.
Четыре дела должен выполнить мужчина,
Сейчас не каждый помнит весь набор:
Помимо дома, дерева и сына
Мужик обязан
13.
Евгению каждый день навещают
Новые женихи.
14.
В век торжества научных решений,
Руша природных основ границы,
Приобретаем без всяких сомнений
15.
Внезапно захотелось в интернете
Закрытом от простых людей порыться?
Архивы ФСБ вам рассекретит
Милашка-обаяшка
16.
В старом альбоме, на блеклом листе,
Мы на ракете летали к звезде,
Но к карандашной корявой мечте
Все ж не попали.
С возрастом сам себе авторитет,
Но и на этой большой высоте
Юрами так и не стали.
В каждой несбывшейся детской мечте
Маленький
17.
Хоть я не красавица и не спортсменка,
А вы умеете сочинять экспромтом, взяв за основу случайно увиденную фразу? Предлагаем вам попробовать и разместить результат вашего творчества в комментариях.
Фото на превью Erikov / pikabu