17 шедевров поэзии от тех, кого рифма подстерегает на каждом углу

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Настоящий талант может «испечь» стихотворение из ничего и рифмует даже нелепые надписи на уличных стенах, ценники в магазине и вывески. Потому что вдохновение не выбирает времени и места, а всегда застигает врасплох.

AdMe.ru откопал новую порцию уморительных стишков от тех доморощенных поэтов, что за рифмой в карман не полезут.

1.

Вернись ко мне, Анна, схожу я с ума!

Я больше тебя никогда не обижу!

А если не хочешь вернуться сама,

Как минимум

2.

Пахнет с кухни, все дымится,

Вызвали пожар-отряд.

Выбивает дверь полиция:

3.

Я спросил, отходя от наркоза:

«Доктор, нужно ли беспокоиться?

Я пришел изменить форму носа,

Почему же швы ниже пояса?» Врач сказал: "Ну ошиблись немного,

Перепутали операции.

Принесите, сестра, для больного

Наш

4.

Молвил царь: "За тебя я отдам свою дочь

Или снять прикажу твою голову с плеч.

А задача несложная: главное, смочь

Без запинки сказать

5.

А раньше был весь мир — благополучие.

Свежее ветерок и слаще карамель

Ну а теперь и

И как-то странно стала выглядеть

6.

Месяц ем одну картошку,

Исхудал, дрожат колени...

Умоляю, хоть немножко

7.

Вновь волною протеста к стене этой движим,

Просчитав все возможные риски.

Есть три

8.

Меня все время мучают кошмары:

Как будто прихожу с утра на пары

И препод вызывает дать ответ.

Встаю и понимаю —

9.

— Меня пленили красоты вашей оковы.

Я вас искал так долго, словно сыщик.

— Не может быть, вы так милы, но кто вы?

— Вообще-то я

10.

Полжизни я прожег смешно, убого,

Мечтал стать лучшим на планете всей.

Но рок капризен, а судьба жестока:

11.

Полон Рим ажиотажа —

В Колизее распродажа!

Достают из погребов

Гладиаторов-рабов.



Есть рабы помускулистей,

Есть и те, кто подряблей.

Храбрецы идут по триста,

Ну а

12.

Четыре дела должен выполнить мужчина,

Сейчас не каждый помнит весь набор:

Помимо дома, дерева и сына

Мужик обязан

13.

Евгению каждый день навещают

Новые женихи.

14.

В век торжества научных решений,

Руша природных основ границы,

Приобретаем без всяких сомнений

15.

Внезапно захотелось в интернете

Закрытом от простых людей порыться?

Архивы ФСБ вам рассекретит

Милашка-обаяшка

16.

В старом альбоме, на блеклом листе,

Мы на ракете летали к звезде,

Но к карандашной корявой мечте

Все ж не попали. С возрастом сам себе авторитет,

Но и на этой большой высоте

Юрами так и не стали.



В каждой несбывшейся детской мечте

Маленький

17.

Хоть я не красавица и не спортсменка,

А вы умеете сочинять экспромтом, взяв за основу случайно увиденную фразу? Предлагаем вам попробовать и разместить результат вашего творчества в комментариях.