17 шедевров поэзии от тех, кого рифма подстерегает на каждом углу

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Настоящий талант может «испечь» стихотворение из ничего и рифмует даже нелепые надписи на уличных стенах, ценники в магазине и вывески. Потому что вдохновение не выбирает времени и места, а всегда застигает врасплох.

AdMe.ru откопал новую порцию уморительных стишков от тех доморощенных поэтов, что за рифмой в карман не полезут.

1.

Вернись ко мне, Анна, схожу я с ума!
Я больше тебя никогда не обижу!
А если не хочешь вернуться сама,
Как минимум

2.

Пахнет с кухни, все дымится,
Вызвали пожар-отряд.
Выбивает дверь полиция:

3.

Я спросил, отходя от наркоза:
«Доктор, нужно ли беспокоиться?
Я пришел изменить форму носа,
Почему же швы ниже пояса?»

Врач сказал: "Ну ошиблись немного,
Перепутали операции.
Принесите, сестра, для больного
Наш

4.

Молвил царь: "За тебя я отдам свою дочь
Или снять прикажу твою голову с плеч.
А задача несложная: главное, смочь
Без запинки сказать

5.

А раньше был весь мир — благополучие.
Свежее ветерок и слаще карамель
Ну а теперь и

И как-то странно стала выглядеть

6.

Месяц ем одну картошку,
Исхудал, дрожат колени...
Умоляю, хоть немножко

7.

Вновь волною протеста к стене этой движим,
Просчитав все возможные риски.
Есть три

8.

Меня все время мучают кошмары:
Как будто прихожу с утра на пары
И препод вызывает дать ответ.
Встаю и понимаю —

9.

— Меня пленили красоты вашей оковы.
Я вас искал так долго, словно сыщик.
— Не может быть, вы так милы, но кто вы?
— Вообще-то я

10.

Полжизни я прожег смешно, убого,
Мечтал стать лучшим на планете всей.
Но рок капризен, а судьба жестока:

11.

Полон Рим ажиотажа —
В Колизее распродажа!
Достают из погребов
Гладиаторов-рабов.

Есть рабы помускулистей,
Есть и те, кто подряблей.
Храбрецы идут по триста,
Ну а

12.

Четыре дела должен выполнить мужчина,
Сейчас не каждый помнит весь набор:
Помимо дома, дерева и сына
Мужик обязан

13.

Евгению каждый день навещают
Новые женихи.

14.

В век торжества научных решений,
Руша природных основ границы,
Приобретаем без всяких сомнений

15.

Внезапно захотелось в интернете
Закрытом от простых людей порыться?
Архивы ФСБ вам рассекретит
Милашка-обаяшка

16.

В старом альбоме, на блеклом листе,
Мы на ракете летали к звезде,
Но к карандашной корявой мечте
Все ж не попали.

С возрастом сам себе авторитет,
Но и на этой большой высоте
Юрами так и не стали.

В каждой несбывшейся детской мечте
Маленький

17.

Хоть я не красавица и не спортсменка,

А вы умеете сочинять экспромтом, взяв за основу случайно увиденную фразу? Предлагаем вам попробовать и разместить результат вашего творчества в комментариях.

Фото на превью Erikov / pikabu

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