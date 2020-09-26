17 хитростей для заказов в McDonald’s, о которых не знают обычные посетители
В мире больше 38 тыс. ресторанов McDonald’s — сложно даже представить, какое количество клиентов компания обслуживает ежедневно. Все мы хоть раз там бывали, даже если не хотим в этом признаваться. И конечно, у ресторана найдется немало поклонников.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какими хитростями пользуются люди по всему миру, чтобы сделать заказ в McDonald’s. А в конце вас ждет пара милых историй о том, что работники ресторана — тоже люди.
- Если вы заказываете блюдо ночью, попросите у кассира сразу приготовить все свежее. Из недостатков: придется ждать лишние 5, а то и 10 минут. Из очевидных преимуществ — не придется есть то, что залежалось с вечера.
- Когда ваш заказ собирает работник с желтым бейджем, лучше внимательно перепроверить выданное. Дело в том, что желтые бейджи носят новички, которые пока еще могут путаться.
- Перед заказом заранее точно продумайте, что будете брать. Во-первых, вы не будете набирать лишнего по предложению кассира, а во-вторых, процесс редактирования заказа довольно трудоемкий. Чтобы заменить блюдо, работнику кассы нужно звать менеджера, и вам вместе придется его ждать.
- Хотите получить гарантированно свежую картошку фри — скажите кассиру, что хотите несоленую. Тогда работники кухни приготовят во фритюре новую порцию, вместо того чтобы воспользоваться старыми запасами. А посолить блюдо можно будет потом самостоятельно, взяв на кассе бесплатный пакетик соли.
- Такой же трюк можно провернуть и с котлетами для бургеров: попросите положить вам в сэндвич несоленую котлету. Благодаря соусам разницу во вкусе вы вряд ли почувствуете, зато котлету получите с пылу с жару. Правда, работает это только с говяжьими котлетами: куриные жарятся во фритюре и посолочная смесь для них не используется.
- Мало кто знает, но у кассира ресторана можно попросить попить: вам бесплатно нальют воды из автомата для напитков.
- Картошку фри и наггетсы необязательно есть руками: можно попросить у кассира одноразовые столовые приборы. С ними и гигиеничнее, и солиднее.
- И еще про бургеры. Если вы хотите получить самый свежий продукт, просто скажите при заказе, чтобы вам сделали его без какого-либо ингредиента. Опять же, на вкусе это отразится слабо, зато вы получите свежайший сэндвич, приготовленный у вас на глазах.
- По стандартам ресторана, к каждому блюду и напитку полагается лишь одна салфетка. Так что не стесняйтесь сразу просить дополнительные.
- Хотите привнести оригинальности в привычную газировку? Попросите добавить в колу ванильный сироп. Да, получится сладкая ванильная кола.
- Когда вы хотите, чтобы часть блюд в вашем заказе оставили на подносе, а часть упаковали в пакет, почти никогда нет смысла объяснять кассиру, где какие блюда вы хотели бы видеть. Скорее всего, вам все равно сложат все заказанное в пакет, поскольку по ту сторону кассового аппарата есть только две опции: «здесь» и «с собой», безо всяких «промежуточных» вариантов.
- Если вы смешаете двойной эспрессо и молочный коктейль, то получите самый божественный, по мнению пользователей сети, напиток. Его случайно изобрели двое полицейских и окрестили «Мак Аффогато».
- Надоело, что большие бургеры постоянно разваливаются, когда вы их едите? Если вместе с бургером вы заказываете большую или среднюю порцию картошки, то вставьте сэндвич в коробочку из-под нее. Во-первых, так удобнее держать. Во-вторых, если что-то и выпадет, то на дно этой самой коробочки.
- Если вам показалось, что в вашей порции картофеля фри меньше, чем должно быть, вам, скорее всего, добавят еще немного.
- Если по пути от стойки выдачи к своему столику вы поскользнетесь и уроните поднос, вам почти наверняка соберут новый заказ по чеку. Главное, не падайте специально: во-первых, это как-то нечестно, а во-вторых, риск травм никто не отменял.
Бонус: а вообще, с работниками лучше дружить
- Пару месяцев назад подарил девушке-кассиру в McDonald’s три тюльпана. Сегодня случайно попал на ту же кассу к той же девушке. Обнаружил в пакете два гамбургера вместо одного. © Подслушано / ideer
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Решил выпить кофе в McDonald’s и взять еще пирожок. Уже начал доставать его,
а там внезапно вместо одного большого пирожка два маленьких. Из-за кривизны моих рук один из них летит на пол, прямо под ноги уборщице. Женщина выкидывает мою потерю и продолжает заниматься своими делами. Я уже расстроился, смирился с потерей, как вдруг эта благословенная женщина вернулась и протянула мне новый пирожок. Я от неожиданности смог только спросить: «Серьезно?» А она с улыбкой ответила: «Конечно, все для вас». © zer0form / Pikabu
- В McDonald’s, когда хочу купить коктейль, подхожу к той кассе, за которой стоит парень. Говорю ему, что мне объем 0,4, строю глазки, и... получаю 0,5! Еще ни разу осечки не было. © Подслушано / ideer
А вы часто ходите в рестораны быстрого питания? Может, у вас есть свои секреты, о которых мало кто догадывается?