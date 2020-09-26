17 хитростей для заказов в McDonald’s, о которых не знают обычные посетители

Решил выпить кофе в McDonald’s и взять еще пирожок. Уже начал доставать его,

а там внезапно вместо одного большого пирожка два маленьких. Из-за кривизны моих рук один из них летит на пол, прямо под ноги уборщице. Женщина выкидывает мою потерю и продолжает заниматься своими делами. Я уже расстроился, смирился с потерей, как вдруг эта благословенная женщина вернулась и протянула мне новый пирожок. Я от неожиданности смог только спросить: «Серьезно?» А она с улыбкой ответила: «Конечно, все для вас». © zer0form / Pikabu