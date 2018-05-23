17 жутких фотографий, которые легко напугают даже любителей острых ощущений

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Если вы любитель всяких ужастиков, то милости просим вас на свой страх и риск в нашу статью, где мы собрали все самое-самое жуткое. Итак, вы предупреждены, и лучше не смотрите этот пост поздно вечером и в одиночестве.

AdMe.ru предлагает вам устроиться поудобнее и уже начинать бояться. А мы будем дрожать вместе с вами.

«Не так уж мне и надо в этот подвал»

Представьте, что вы видите это из своего окна: совсем как сцена из фильма «Птицы» Альфреда Хичкока

Как включить микроволновую печь с помощью питона

«Пожалуй, я надолго откажусь от напитков с трубочкой»

Только не говорите, что не боитесь этих чертовых эскалаторов

«Теперь я в воду ни ногой»

Этот кальмар похож на оживший кошмар

Надеемся, с фотографом все в порядке

«Сегодня утром лось съел мое украшение на Хеллоуин»

Это здание заброшенной больницы... Брр!

Мурашки по коже

Эта милая куколка будет преследовать вас в кошмарах

А этот странный кадр был сделан с помощью камеры видеонаблюдения магазина Redbox

Так вот как сносит крышу

Торнадо из птиц устрашающего размера

«Хотел запереть дверь и увидел пугающего визитера»

Бонус: Страшно? Присмотритесь повнимательнее