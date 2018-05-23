17 жутких фотографий, которые легко напугают даже любителей острых ощущений
Если вы любитель всяких ужастиков, то милости просим вас на свой страх и риск в нашу статью, где мы собрали все самое-самое жуткое. Итак, вы предупреждены, и лучше не смотрите этот пост поздно вечером и в одиночестве.
AdMe.ru предлагает вам устроиться поудобнее и уже начинать бояться. А мы будем дрожать вместе с вами.
«Не так уж мне и надо в этот подвал»
Представьте, что вы видите это из своего окна: совсем как сцена из фильма «Птицы» Альфреда Хичкока
Как включить микроволновую печь с помощью питона
«Пожалуй, я надолго откажусь от напитков с трубочкой»
Только не говорите, что не боитесь этих чертовых эскалаторов
«Теперь я в воду ни ногой»
Этот кальмар похож на оживший кошмар
Надеемся, с фотографом все в порядке
«Сегодня утром лось съел мое украшение на Хеллоуин»
Это здание заброшенной больницы... Брр!
Мурашки по коже
Эта милая куколка будет преследовать вас в кошмарах
А этот странный кадр был сделан с помощью камеры видеонаблюдения магазина Redbox
Так вот как сносит крышу
Торнадо из птиц устрашающего размера
«Хотел запереть дверь и увидел пугающего визитера»
Бонус: Страшно? Присмотритесь повнимательнее
А какой ваш самый большой страх в жизни?
Фото на превью Jgrnaut / reddit, livingtool / reddit