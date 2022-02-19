17 счастливчиков, которые поймали в объектив фотокамеры внезапные трогательные моменты

Иногда для встречи с чем-то милым и трогательным достаточно просто выйти из дома и оглядеться вокруг. И обязательно или граффити настроение поднимет, или котик уличный, или даже обычный сухой листок с дерева.

Сегодня в AdMe.ru вас ждет подборка фотографий от тех, кто умеет подмечать мелочи и радоваться им.

«Выхожу из дома и вижу такое. Стало как-то теплее на сердце»

«Папа, ты дед».

«Сегодня мне в лицо что-то прилетело с порывом ветра. Опустил глаза и понял, что это был поцелуй»

«Ко мне внезапно присоединилась милая птичка. Что ж, я почти диснеевская принцесса»

«В Торонто выдался снежный денек, и этот паренек пришел поиграть прямо на мою улицу»

«Увидел этого парня у гаража. Буквально представил, как мама-зайчиха говорит ему, чтобы он сидел тут и никуда не уходил»

Торчащие из асфальта провода образовали сердечко

«Граффити выглядит так, будто это изображение нарисовали мелом. Нашел его пару недель назад»

«Как-то заметил, что пчелы пьют капли с земли, когда я поливаю растения. Так что сделал им небольшую поилку. Теперь они мои милые маленькие друзья»

Моменты, которые укрепляют веру в молодое поколение

«Обними кого-то», «Поцелуй любимого», «Подумай о хорошем», «Сделай приятно», «Подумай о природе».

Очень милая камера видеонаблюдения

«Мама купила этот лайм, потому что он похож на сердечко и это показалось ей милым»

«Картошечка мне улыбнулась»

Очень милая наклейка на бензобак

У меня такая же. Заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я ее вижу. © AbleSailor / Reddit

«Вот такого котяру встретил на улице»

Поддерживающая надпись на зеркале в пиццерии. Иногда очень важно услышать или увидеть именно такие слова

Надпись на зеркале: «Предупреждаем! Отражение в зеркале может быть искажено социальными представлениями о красоте. Ты прекрасен в своей индивидуальности».

«В наш подъезд пришла замерзшая кошка и сразу обратилась в окошко консьержа. Так с нами теперь и живет, а рабочий пост у нее на батарее»

«Первый день в университете после каникул. Последний год, состояние тревожное. И тут впереди меня эта пара, счастливые такие и очень милые. Настроение поднялось»