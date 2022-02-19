17 счастливчиков, которые поймали в объектив фотокамеры внезапные трогательные моменты
Иногда для встречи с чем-то милым и трогательным достаточно просто выйти из дома и оглядеться вокруг. И обязательно или граффити настроение поднимет, или котик уличный, или даже обычный сухой листок с дерева.
Сегодня в AdMe.ru вас ждет подборка фотографий от тех, кто умеет подмечать мелочи и радоваться им.
«Выхожу из дома и вижу такое. Стало как-то теплее на сердце»
«Папа, ты дед».
«Сегодня мне в лицо что-то прилетело с порывом ветра. Опустил глаза и понял, что это был поцелуй»
«Ко мне внезапно присоединилась милая птичка. Что ж, я почти диснеевская принцесса»
«В Торонто выдался снежный денек, и этот паренек пришел поиграть прямо на мою улицу»
«Увидел этого парня у гаража. Буквально представил, как мама-зайчиха говорит ему, чтобы он сидел тут и никуда не уходил»
Торчащие из асфальта провода образовали сердечко
«Граффити выглядит так, будто это изображение нарисовали мелом. Нашел его пару недель назад»
«Как-то заметил, что пчелы пьют капли с земли, когда я поливаю растения. Так что сделал им небольшую поилку. Теперь они мои милые маленькие друзья»
Моменты, которые укрепляют веру в молодое поколение
«Обними кого-то», «Поцелуй любимого», «Подумай о хорошем», «Сделай приятно», «Подумай о природе».
Очень милая камера видеонаблюдения
«Мама купила этот лайм, потому что он похож на сердечко и это показалось ей милым»
«Картошечка мне улыбнулась»
Очень милая наклейка на бензобак
- У меня такая же. Заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я ее вижу. © AbleSailor / Reddit
«Вот такого котяру встретил на улице»
Поддерживающая надпись на зеркале в пиццерии. Иногда очень важно услышать или увидеть именно такие слова
Надпись на зеркале: «Предупреждаем! Отражение в зеркале может быть искажено социальными представлениями о красоте. Ты прекрасен в своей индивидуальности».
«В наш подъезд пришла замерзшая кошка и сразу обратилась в окошко консьержа. Так с нами теперь и живет, а рабочий пост у нее на батарее»
«Первый день в университете после каникул. Последний год, состояние тревожное. И тут впереди меня эта пара, счастливые такие и очень милые. Настроение поднялось»
А что может заставить вас растаять от умиления?
Фото на превью Mafeich / Pikabu
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