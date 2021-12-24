17 счастливчиков, которые нежданно-негаданно обнаружили секретные детали в своих вещах

Неожиданности подстерегают нас на каждом шагу. Например, можно долгое время пользоваться какой-то вещью и лишь потом внезапно обнаружить в ней секретную деталь. Или просто купить симпатичную статуэтку, от которой есть еще и польза, ведь она может служить точилкой для карандашей.

Мы в AdMe.ru считаем, что было бы здорово, если бы жизнь почаще подкидывала нам такие приятные сюрпризы. И героям нашей подборки в этом плане как раз повезло.

«Будучи человеком практичным, я с трудом могла оправдать эту покупку. А когда перевернула ее, поняла, что моя легкомысленность оправдана, ведь это на самом деле точилка»

«Мой черный подголовник в инфракрасном диапазоне имеет белый цвет»

«На пульте управления нашими новыми рождественскими гирляндами есть таймеры на 6 часов, 8 часов и... 6,639 часа?»

Нет, это означает следующее: 6 часов включено, 6 часов выключено, 3 часа включено, 9 часов выключено. © TungstenElement9 / Reddit

«Кто-то прислал мне конверт, на внутренней стороне которого оказалась напечатана карта»

«Тигренок моей дочери имеет четкие светлые и темные полосы при обычном освещении, но в приборе ночного видения он полностью бледно-белый»

«Я отклеила обертку с моего бальзама для губ с Барби и обнаружила под ней обертку другой фирмы»

«В моем украшении есть отверстие, куда можно вставить лампочку, которая будет имитировать зажигалку из этой сцены фильма»

«Давай выберемся на побережье, повеселимся».

В обуви Lego Adidas как будто наступаешь на Lego, напечатанное на стельке

«У моей новой простыни есть карман»

«Открыла книгу по папоротникам 1961 года и обнаружила там 4 засушенных папоротника!»



«$ 2 за друга на всю жизнь — по-моему, это хорошая сделка»

«Нашла это яйцо среди мусора и почистила его. Оно довольно милое»

«В библиотеке средней школы в книге 1976 года я нашел чей-то тайник»

«Нам отдали старинные стулья. Видимо, в то время было трудно найти пиломатериалы, потому что наш стул сделан из старой спиритической доски»

«Наконец-то я нашла что-то классное и необычное. Светильник из жестяной банки!»

«Эта панда и ее детеныш просто „сидели“ в самом дальнем углу магазина на самой высокой полке. А я давно искала такую банку для печенья»

«Оказывается в „новом“ диване моей тещи есть это. Телефон»

А у вас есть вещи, в которых вы нашли какой-то секрет? Что это было?



Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.