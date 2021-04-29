17 родительских историй на тему «Я отвернулся на секунду, а тут такое»

Как объяснить, что в год и 8 месяцев сын переставляет стул, который больше него в 2 раза? И двигается совершенно бесшумно. Это выглядит примерно так: отвернулась попить — залез на обеденный стол, схватил мою кружку, пододвинул стул к плите, и вот уже в супе новые ингредиенты — магниты с холодильника. © Alaska77 / Pikabu

Брату было 3 года. Он спокойно играл в комнате. Мама отошла на минуточку. Возвращается, а он горестно рыдает. А глазки голубые, кудряшки белые — ну прямо ангелочка обидели. Мама в панике: «Что случилось?!» Брат показывает на двух бабочек за окном и выдает: «Они съедят наш дом». Маме было стыдно, но она не смогла не рассмеяться.

Сыну 1,5 года. Я уснула, просыпаюсь под шкодливое хихиканье. Открываю глаза и, как в фильмах ужасов, вижу веселое детское личико все в красном. О боже! Оказалось, сын залез в рюкзак и достал оттуда помаду. Думаю, вы догадываетесь, что было дальше. Ребенка я отмыла быстро. Но беда в том, что кроме помады он нашел еще и мой паспорт. Его отмыть не удалось.