17 родительских историй на тему «Я отвернулся на секунду, а тут такое»
У вас маленькие дети, а дома тихо? Пиши пропало. Устал и задремал — ну все, «веселье» обеспечено. Даже в 1,5 года эти сорванцы все прекрасно понимают, когда лезут в мамин рюкзак и берут то, что трогать не надо. Хотя и в 8 лет можно устроить предкам незабываемый Хэллоуин.
Мы в AdMe.ru почитали такие истории и решили, что некоторым родителям стоит дать медаль за терпение.
- Сыну было 3 года, мы уезжали из магазина. Он исчез из поля зрения, когда я поправляла пакеты. Максимум 2 секунды. Уф. Он исчез. Стараюсь вести себя хладнокровно, но я смотрела слишком много детективов. Магазин закрывается. Мы все ищем его. Люди проверяют машины. Я зову сына громче, чем любая система оповещения. Мы как раз собирались позвонить в полицию. А потом мой малыш выскальзывает из-под тележки и спрашивает: «Когда ужин?» Я обняла его и кричала на него добрых 10 минут, безобразно всхлипывая. Спасибо всем, кто помогал искать его. Мы приготовили для них обед в знак огромной благодарности и извинились, что мой ребенок такой хулиган. © Italics12 / Reddit
- Ох, только сегодня своего оттирала от перманентного маркера. Вчера пострадал линолеум — терла меламиновой губкой и влажными салфетками. Стало почти не видно, но если знать, куда смотреть, то эффект «почти не видно» пропадает. © Snail / AdMe.ru
- Сын ложится спать. Зовет меня, готов ко сну. С гордостью говорит: «Мам, смотри! Это я сам сделал!» Столько счастья... Показывает наволочку, а там вырезанный прямоугольник. © Lesya / AdMe.ru
Самое безобидное, чем может заниматься ребенок, если вдруг образовались несколько минут тишины.
- У наших детей разница в 14 месяцев. Когда дочери было около 3 лет, а сыну 2, моя жена пошла в гараж, чтобы взять пиццу из морозилки. Один из малышей, не знаем, кто именно, закрыл дверь и запер жену в гараже. Она стучала в дверь и слышала, как маленькие козявки смеются над ней. Жене было не до смеха. Она достала отвертку и ухитрилась освободиться. Все это заняло минут 15. Когда она вошла в дом, дети сидели в своей комнате, смотрели мультики и ели печенье, которое им удалось украсть. Они оставили бы ее там на всю ночь. С тех пор мы прячем запасной ключ в гараже. © 1980pzx / Reddit
- Я оставил дверь открытой, чтобы рабочим было удобно туда-сюда ходить: они кое-что чинили. Слышу, как включился телевизор, и вижу, что какая-то крошечная блондинка с симпатичными косичками просто плюхнулась на ковер и смотрит мультики. Я-то посмеялся, но ее родители, наверное, очень испугались. © GarbageDayyyyy / Reddit
- У меня однажды сынуля ушел с горшком куда-то. Оказалось, он вылил содержимое на ноутбук. Как ни странно, ноут спасли в ремонтной мастерской. © Креветка Обыкновенная / AdMe.ru
- У друзей детеныш любил пюрешки из дойпаков, ну фруктовые всякие. А тут они на столе горчицу забыли... © PSA1974 / Pikabu
- Подруга еще в детстве подобрала собаку. Родители были против, но она ее отстояла. Подруга выросла, вышла замуж и ждала малыша. Все ее пугали: «Что ты будешь делать, если собака нападет на ребенка?» Муж боялся в первых рядах. Подруга до последнего держалась, но вся родня давила на нее. И вот день Х. Она приходит из роддома с малышом, они с мужем оставляют его в кроватке и выходят буквально на секунду. Возвращаются и видят: собака с раскрытой пастью около дитяти! Муж схватился за сердце. Пригляделись: собака его вылизывает! Песеля оставили дома, оказался хорошей нянькой. Для всех хеппи-энд.
- 90-е годы. Зима, автобус. Коллега везет сына в садик. Усадила его на переднее сиденье, сама встала к нему спиной, чтобы не пропустить свою остановку, наблюдая за дверью. Вдруг, к своему ужасу, видит, что ее сына тащит за руку к выходу какая-то женщина. Коллега заорала на весь автобус: «Сережа! Женщина! Куда вы моего ребенка тащите?!» Они оба обернулись, а Сережа как сидел сзади нее, так и сидит. И спрашивает: «Мама, ты чего?» Оказалось, дети были одеты в одинаковые пальтишки. © Подслушано / Vk
- Муж принес с работы прибор ремонтировать. И весь вечер не мог его разобрать. На следующий день, пока он был на работе, 2 сына (6 лет и 3 года) разобрали прибор до последнего винтика. Ремонту он уже не подлежал. Посмеялись и выкинули. © Татьяна / AdMe.ru
«Не прошло и дня, как я получил свою долгожданную PlayStation 5. Обожаю своих детишек!»
- Мы переехали в новый дом на Хэллоуин в 2001 году. Большая часть тяжелой работы была сделана, поэтому жена начала распаковывать самые нужны вещи, а я взял нашу 8-летнюю дочь на прогулку. Мы вышли на улицу, и я понял, что забыл телефон. Стоя на крыльце, я сказал ей: «Не двигайся, мне нужно взять телефон. Я сейчас вернусь. Не двигайся». Возвращаюсь — ее нет. Новый район. Повсюду толпы. Я в панике бегаю взад и вперед по улице и примерно через 15 минут замечаю семью — мама с папой и горстка детишек — с моей на буксире. Они весело смеялись, рассказывая, что просто обернулись и увидели ее, появившуюся ниоткуда. Решили взять ее с собой, ожидая, что в конце концов прибежит какой-нибудь истеричный родитель. © catching_comets / Reddit
- У меня есть весьма состоятельные родственники, у них двое детей: дочь 10 лет и 3-летний сын. Сынок родился с очень рыжими волосами, цвет необычный, как будто золотой. Как-то раз к девочке пришли подружки. Они поняли, что в семье денег много, и стали спрашивать, чем занимаются родители, раз могут себе позволить многое. А она возьми и скажи: «Мы Сашу стрижем. У него волосы из золота растут, и мы их продаем». Девочки поверили и в следующий раз пришли с ножницами. Благо родители вовремя заметили. Но кое-что предприимчивые подружки успели состричь. © Подслушано / Vk
- Это было 23 года назад, но все еще свежо в моей памяти. Я посмотрела в зеркало заднего вида. Мой сын, сидя в своем автомобильном кресле, глазел в окно и грыз куриный наггетс. Холод сковал мою грудь. Ведь я уже несколько недель не была в McDonald’s. Моя память свежее, чем тот наггетс. © seattleite4 / Reddit
Тренировка прошла успешно.
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Как объяснить, что в год и 8 месяцев сын переставляет стул, который больше него в 2 раза? И двигается совершенно бесшумно. Это выглядит примерно так: отвернулась попить — залез на обеденный стол, схватил мою кружку, пододвинул стул к плите, и вот уже в супе новые ингредиенты — магниты с холодильника. © Alaska77 / Pikabu
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Брату было 3 года. Он спокойно играл в комнате. Мама отошла на минуточку. Возвращается, а он горестно рыдает. А глазки голубые, кудряшки белые — ну прямо ангелочка обидели. Мама в панике: «Что случилось?!» Брат показывает на двух бабочек за окном и выдает: «Они съедят наш дом». Маме было стыдно, но она не смогла не рассмеяться.
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Сыну 1,5 года. Я уснула, просыпаюсь под шкодливое хихиканье. Открываю глаза и, как в фильмах ужасов, вижу веселое детское личико все в красном. О боже! Оказалось, сын залез в рюкзак и достал оттуда помаду. Думаю, вы догадываетесь, что было дальше. Ребенка я отмыла быстро. Но беда в том, что кроме помады он нашел еще и мой паспорт. Его отмыть не удалось.
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Мой брат был из тех детей, которые шкодничают, если за ними постоянно не следить. И это сводило моих родителей с ума. Моя тетя заявила маме, что она просто плохая мать. Мама сказала: «Ладно. Посидишь с ним завтра, когда я буду на работе». На следующий день тетя позвонила маме. С лестницы шел белый дым. Оказалось, мой брат раздобыл детскую присыпку. В итоге тетя извинилась перед мамой. © Angelic_Demoness / Reddit
А может, эти истории — просто цветочки по сравнению с тем, как шалили вы или ваши дети?