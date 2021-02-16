17 родителей, которых буквально распирает от гордости за своих крутых детей

Дочка была во 2-м классе и первый раз поехала на экскурсию. И конечно, все дети были в восторге не только от поездки, но и от того, что у них будет возможность посетить небольшой магазинчик в деревне, чтобы купить сувенир. Это было очень волнующе, потому что для большинства из них это был бы первый раз, когда им пришлось бы что-то покупать самостоятельно и за реальные деньги.

Мы с остальными родителями договорились дать каждому ребенку одинаковую сумму (примерно как стоимость 2 чашек кофе), чтобы никто не чувствовал себя неуютно.

И вот после целого дня на природе моя дочь вернулась уставшая, счастливая, рассказала обо всем и показала мне, что купила в сувенирном магазине. Это были 2 кулончика: желтый с буквой «M» — для меня, а синий с сердечком — для ее брата. Она потратила на них как раз все деньги, что у нее были... А потом оказалось, что в сувенирном магазине была маленькая сумочка, в которую она влюбилась, сумочка, которую купили многие ее подружки. И она тоже очень хотела купить, но потом поняла, что нее не останется денег, чтобы что-нибудь купить для своего брата. Да, в 7 лет она отложила в сторону то, что очень хотела, чтобы подарить что-то тому, кого любила. Она знала, что ее младший братик заболел бронхитом, и хотела сделать его счастливым. © Iva Izabela Miholic / Quora