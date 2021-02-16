17 родителей, которых буквально распирает от гордости за своих крутых детей
Один из наших читателей очень метко заметил: «Нужно гордиться своими детьми всегда». И ведь правда, даже в самом шкодливом и вредном ребенке всегда найдется то, что будет вызывать у его отца и матери восторг. А заодно, кстати, и у всех окружающих.
Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо историй о детях, чьим родителям за такое воспитание нужно точно поставить 5+.
-
Работаю охранником в аптеке. Бросила девушка, сижу с несчастнейшим видом на работе, и подходят два мальчика лет 6–7. Сначала долго смотрели, а потом один сел и обнял. А второй погладил по голове и сказал, что все будет хорошо. Стало намного легче. © Подслушано / Ideer
-
Дочка была во 2-м классе и первый раз поехала на экскурсию. И конечно, все дети были в восторге не только от поездки, но и от того, что у них будет возможность посетить небольшой магазинчик в деревне, чтобы купить сувенир. Это было очень волнующе, потому что для большинства из них это был бы первый раз, когда им пришлось бы что-то покупать самостоятельно и за реальные деньги.
Мы с остальными родителями договорились дать каждому ребенку одинаковую сумму (примерно как стоимость 2 чашек кофе), чтобы никто не чувствовал себя неуютно.
И вот после целого дня на природе моя дочь вернулась уставшая, счастливая, рассказала обо всем и показала мне, что купила в сувенирном магазине. Это были 2 кулончика: желтый с буквой «M» — для меня, а синий с сердечком — для ее брата. Она потратила на них как раз все деньги, что у нее были... А потом оказалось, что в сувенирном магазине была маленькая сумочка, в которую она влюбилась, сумочка, которую купили многие ее подружки. И она тоже очень хотела купить, но потом поняла, что нее не останется денег, чтобы что-нибудь купить для своего брата. Да, в 7 лет она отложила в сторону то, что очень хотела, чтобы подарить что-то тому, кого любила. Она знала, что ее младший братик заболел бронхитом, и хотела сделать его счастливым. © Iva Izabela Miholic / Quora
-
Старшему было 5, среднему — 2, а младшей — 2 месяца. Жена гуляла с ними на детской площадке. В какой-то момент мальчик-шестилетка отнял у старшего машинку и отказался ее возвращать. Вся площадка пыталась уговорить мальчика вернуть сыну машинку, но тот упорно стоял на своем: не дам, и все тут. Сын уже всхлипывал, когда вдруг жена увидела, как к обидчику бежит средний. Бежит и кричит: «Мальчик, если ты не отдашь моему брату машинку, я тебя... укушу-у-у!» Окружающие родители обалдели. Машинку вернули. © Алексей Берман / facebook
-
В классе у дочери есть дети из разных семей: у кого родители бизнес имеют, кто на обычных работах трудится. А есть девочка, у которой совсем бедные родители. Там бабушка болеет и все деньги на лечение уходят. Девочка не ходит в обносках, но на все праздники, дни рождения, экскурсии и т. д. не скидывается. Крутого телефона нет, кнопочный. Одежда обычная, от сестры осталась. Так вот, все дети ее поддерживают! Вкусняшками еще угощают. © Палата № 6 / Vk
-
У моей 4-летней дочери спросили, кем бы она хотела стать, когда вырастет. «Доктором. Но не тем, который заставляет чувствовать себя плохо, а тем, который избавляет от грусти». © dresdendresden / reddit
-
Младший ребенок ходит в 1-й класс. Сидим в пятницу завтракаем, она по натуре сова, завтрак проходит на автопилоте. Говорю ей, что завтра выходной, отоспится. Она встрепенулись, обрадовалась и говорит, мол, сегодня пятница, а в пятницу учительница выдает конфеты. Спрашиваю:
— А за что вам конфеты? И кому это — вам?
— У нас 3 ряда, и тот ряд, который в течение недели был примерным и вел себя тихо, им выдается по 1 конфете на человека, надо малиновую просить.
— А почему малиновую?
— Папа, ну ты чего? Малиновую любит Настя (лучшая подруга ребенка), она сидит в 1-м ряду, им никогда конфеты не выдают, потому что они балуются. И я свою конфету отдаю Насте! © filvan / Pikabu
-
Однажды я разбила любимую кружку и сильно расстроилась. Ушла мыть голову, а дочь крикнула, что возьмет свои деньги и сходит себе мороженое купить. Я говорю, мол, хорошо. Приходит, приносит пакет клубники — килограмма 3, наверное. «Это на все мои деньги, чтоб ты не грустила, я тебя люблю». © Mirru Olen / facebook
-
Как-то мы сидели на фуд-корте в торговом центре. А там есть детская карусель со стеклянным куполом сверху. И вот одна девочка (лет 9 примерно) засмотрелась на этот купол и вдруг начала плакать. Оказалось, что там, на куполе, лежала одна ненужная лошадь из карусели. А девочка сказала, что просто хочет, чтобы эта лошадь знала, что ее любят и очень ценят ее нелегкий труд. © Normajean14 / reddit
-
Дочке лет 5 было, пошла общаться с девушкой-инструктором в бассейне. А потом подходит ко мне.
— Папа, а ты не хочешь с той тетей познакомиться? — кивает на инструктора.
— Да нет, не особо, — смущаюсь я.
— А ты пойди и познакомься!
— Да зачем мне? Что я ей скажу?
— Скажи: «А как вас зовут?»
Оказывается, она имя забыла, вот и придумала способ, как его заново узнать поприличнее. © KotM / Pikabu
-
По телевизору часто показывают ролики со сборами на лечение детей. И мой сын говорит, мол, посмотри, этот ребенок болеет, давай ему поможем. © Rita Che / facebook
-
Ребенок фанатеет по динозаврам. Вся одежда с динозаврами, игрушки, книжки, приложения на папином смартфоне, рюкзак-динозавр, пижама-динозавр и т. д. Соответственно, знает названия очень многих, хотя и говорит-то еще так себе. И вот вчера набрели на магазин, где большое количество нормальных таких фигурок динозавров (сантиметров 12 в холке) за каких-то 100 рублей. Грех не взять.
Продавец, мужчина средних лет, очень учтиво спрашивает у покупателя:
— Что вы хотите, молодой человек?
— Динозавра, — отвечает сын.
— А какого именно?
— Дилофозавра!
По лицу продавца пробегает легкое удивление, после чего он выдает:
— Молодой человек, знаете, я не специалист. Давайте я вам просто открою витрину и вы сами возьмете? © Volkovodec / Pikabu
-
Дочке 6. Однажды я поехала в другой город и задержалась, опоздала на электричку до дома. Позвонила дочке, рассказала все и сказала со школы ехать домой самой (это она и раньше делала).
Приезжаю домой — на столе стоит кружка горячего чая, вокруг немного просыпан сахар, а на тарелке лежит 2 бутерброда, которые из-за того, что их делал ребенок, выглядели немного нелепо, но жутко забавно и мило. Подняла тарелку, а под ней записка: «Мама, тебе было тяжело, и я захотела тебя порадовать. Я тебя люблю». © Mirru Olen / facebook
-
Нашла пакет с геркулесом, хлебом и ватой в комнате младшей сестры. Хотела уже отругать. Оказалось, она носит еду в приют для бездомных животных. Я так горжусь ею. © Подслушано / Ideer
-
Вчера вечером мой 4-летний сын спросил, может ли он поиграть на компьютере, я согласилась. Он ответил: «Так, значит, после ужина я поиграю на компьютере. По рукам?» А затем пожал мне руку и добавил: «Слово джентльмена!» Да, это мой муж научил его этому. © Leeshapwnz / reddit
-
Когда у меня начались схватки (была беременна 2-м ребенком), муж еще был на работе. Так вот, мой 2-летний сын в этот момент оставался по-настоящему взрослым и рассудительным — даже потер мне спину, когда было совсем тяжко. Так им гордилась! © purplelizzards / reddit
-
В нашем дворе живут такие хулиганистые мальчишки. Они, как им и полагается, бегают с палками, устраивают войнушки между собой, не любят здороваться с бабушками у подъезда. Но при этом если во двор выходит мамочка с ребенком около 2 лет, то эти же мальчишки развлекают малыша, тем самым давая отдохнуть его маме. А когда во дворе появились бездомные котята, они были первыми, кто кинулся обустраивать для них жилье. Под маской хулиганов прячутся большие сердца. © Палата № 6 / Vk
-
Сыну на тот момент было 8 лет. Они с классом пошли в поход. Там, в горах, ребята нашли слизней. Сын вообще любит всяких моллюсков. По возвращении домой из школы он мне сказал: «Мама, он был такой красивый. Ползал у меня по руке. Я так хотел посадить его в баночку и забрать домой... Но я так подумал: что было бы, если огромный великан забрал бы меня, посадил в банку, начал называть меня не моим именем и кидать мне еду, которую я, возможно, терпеть не могу? Мне было бы плохо. И тогда я подумал об этом слизне и не стал красть его из его же дома». Если честно, у меня глаза были на мокром месте. Тогда я поняла, что, может быть, я неидеальная мама, но я точно на верном пути. © Constance Pomuran / facebook
А какие у вас поводы гордиться своими детьми?