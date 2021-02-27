17 винтажных фотографий, от просмотра которых появляется сладкий привкус ностальгии

Мы знаем наших родителей, бабушек и дедушек как взрослых и серьезных людей. Но совсем не думаем о том, что они были когда-то детьми, подростками и настоящими сорвиголовами. А ведь достаточно просто достать старый фотоальбом с пыльных антресолей и немного полистать.

AdMe.ru взглянул на некоторые ретрофото, которые выложили гордящиеся своей родней дети.

«Моя мать-филиппинка на Хеллоуин оделась как Прис из фильма „Бегущий по лезвию“. 1985 год»

«Мой очень элегантный дедушка на свидании с будущей женой (она в центре). Ее сестра идет как сопровождающая»

«70-е годы. Мой дядя, работавший на пропускном посту на границе с Мексикой, выглядит прямо как парень из рекламы Dr Pepper»

«Я очень долго ждал момента, чтобы поделиться этой фотографией своего дедули. Железнодорожник, цветочник и, конечно же, мастер кунг-фу»

«60-е годы. Моя бабушка и Джон Леннон»

«Моя прабабушка, которая пилотировала самолеты»

«Свадьба моих родителей в 80-х годах. Папа обул бирюзовые велюровые туфли, а на маме белое кожаное платье»

«Слева направо: мои двоюродные дедушка и бабушка, прабабушка. Конец 1960-х»

«Мой дедушка-индус нарушил все правила своей семьи, которая принадлежала к высшей касте: он женился на девушке другой культуры. В Англии он защитил первую докторскую диссертацию и встретил свою любовь. По возвращении в Индию ему предстояла женитьба на невесте, которую выбрали родители. Чтобы избежать этого, дед получил ученую степень в Англии, а потом улетел в Балтимор со своей возлюбленной, чтобы продолжить обучение в университете. Его мать решила, что с нее достаточно, и отправилась к нему без предупреждения. Прилетев, она сразу же пошла к сыну, и, когда белокурая девушка открыла ей дверь, с ней чуть не случился сердечный приступ».

«Мой папа приударяет за какой-то девушкой во время концерта Fleetwood Mac»

«Мой дедушка нарезает пасхальный окорок и очень счастлив. 1959 год»

«Он работал водителем автобуса и всегда хотел, чтобы его внуки учились в колледже. Каждый из нас восьмерых имеет степень бакалавра, а многие и степень магистра. Думаю, он выглядел по-настоящему крутым».

«Бабушка с дедушкой смотрят на своего единственного ребенка, моего отца. Они его обожали. Май 1954 года»

«Мама и папа. Клеш, длинные волосы и платформа. Типичная британская свадьба 70-х»

«Это мой дедушка в 70-е годы. В то время он играл в The Temptations и исполнил главную партию на трубе в песне „Papa Was a Rolling Stone“»

«Мой отец — ведущий новостей. 1992 год, ему 25 лет»

«Моя бабушка с ее первой машиной. По-моему, она выглядит гордо»

«Мои родители. 1975 год»

«Лето 1950-го. Моей бабушке 15 лет, на фото она со своими подругами»