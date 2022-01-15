17 решительных людей, которых ничто не остановило на пути к внешности мечты
В начале каждого нового года мы даем себе разнообразные обещания: похудеть или, наоборот, поднабрать, отрастить волосы или решиться на каре, вылечить кожу, чтобы не пользоваться косметикой, или, напротив, научиться краситься тысячами разных способов. У каждого из нас желания свои, а вот на пути к их достижению все мы оказываемся вместе.
Герои новой подборки от AdMe.ru не стали ждать нового года, понедельника или новолуния, а просто так взяли и изменили себя. А потом поделились результатами со всем миром, чтобы подтолкнуть к новым свершениям каждого из нас.
«После долгих лет мучений я наконец-то уменьшила грудь! Мне убрали почти 2,5 кг веса, и я перешла с размера DDD на C»
«Прошло 2 недели после операции, и я никогда не чувствовала себя лучше. Боль в плече исчезла полностью, в спине — почти».
«До и после пластики ушей. Сегодня, спустя неделю, мне наконец-то сняли повязку»
«Мне 37, и я сбросила 50 кг. Каждый раз, глядя в зеркало, я жестоко ругала себя и не замечала никаких изменений. Пока не сравнила эти фотографии до и после»
«Загадочные прыщи, появившиеся у меня во взрослом возрасте, были, вероятно, вызваны внутриматочной спиралью. Фото до того, как я ее удалила, и сейчас»
«Сбросила 35 кг. Теперь я официально 2/3 от той женщины, которой была раньше»
«10 дней после ринопластики. Мне выпрямили нос, который раньше был повернут в сторону, убрали горбинку и выпуклый кончик»
«Трансформация за 3 года. Хотя все еще не идеально»
«Пластика подбородка, брекеты, уменьшение жирового слоя внизу лица, филлер для губ, ботокс. Лучшая в жизни трата денег»
«Сбросила почти 40 кг. Конечно, многое еще впереди»
«Пластика верхних век за $ 2 500 и татуаж бровей за $ 800»
«Когда я смотрю на свои старые фотографии, то реально вижу другого человека. Разница примерно в 5,5 лет и 25 кг»
До и после пластики подбородка
«4 месяца после ринопластики. Сегодня я сделала пирсинг»
«Потеряла 15 кг на интервальном голодании. Никогда не думала, что сделаю это»
«Наконец-то вылечила акне и чувствую себя настолько уверенно, что готова поделиться результатами»
«Раньше я питался одними углеводами. Теперь перешел на интуитивное питание и полюбил бег на выносливость»
«Полгода после риносептопластики. Раньше нос так сильно отклонялся вправо, что я заметила улучшения сразу после операции»
Какие перемены вы пообещали себе в новом году?
Фото на превью smiller67 / Reddit
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