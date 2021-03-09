17 редчайших случаев, о которых можно смело сказать «один на миллион»

Иногда в жизни случаются уникальные события, которые невозможно предугадать. И даже как-то специально подготовиться к ним нельзя. К примеру, в ясный солнечный день идешь гулять с собакой в парк и тут с неба прямо под ноги падает настоящая рыба. Или снимаешь красивые пейзажи с помощью дрона и случайно запечатлеваешь падающую звезду. Не будет преувеличением сказать, что вероятность таких совпадений составляет 1/1 000 000.

AdMe.ru нашел как раз таких счастливчиков, с которыми приключилась поистине редкая история. А в конце вас ждет пара поразительных рассказов наших читателей.

1. «Фоткались с таймером на телефон, и листочек упал ровно в то мгновение, когда щелкнул затвор»

Если бы дырка в листе совпадала с вашим лицом, я бы подумал, что это постановочная фотография. © Midgetman96 / Reddit

2. «Моя сестра собирается купить дом, в котором висит моя картина. Я нарисовала ее, когда училась в школе, и там оставила»

3. Листочек падал и застрял в щели доски

4. Голубая цапля взгромоздилась на статую голубой цапли

5. «Гулял с собакой в парке, и тут с неба упала рыба. Наверное, ее уронил белоголовый орел»

6. «Мои родители, которые недавно развелись, прислали мне на день рождения одинаковые открытки»

7. «Кажется, сегодня утром я наткнулся на самую редкую вещь, которую вообще видел, — на муху-альбиноса»

8. «На этом грузовике наклеена фотография того же места, какое установлено в качестве фона на телефоне моей жены»

9. «Мой двоюродный брат поймал омара с 2 клешнями на месте одной. И обе они функционируют»

10. В Сингапуре желтый Lamborghini Aventador столкнулся с другим желтым Lamborghini Aventador

11. «Удалось сфоткать на телефон лопающийся воздушный шарик»

12. Эта муха застряла головой в москитной сетке

13. «Кажется, утром я сфотографировал падающую звезду, когда управлял своим дроном»

14. Когда этот дуб спиливали, случайно разрезали застрявший в нем мяч для гольфа

15. В обеих этих очередях в McDonald’s стояли одинаковые машины

16. «Сегодня утром нашла идеально круглое яйцо»

17. Будто Робин Гуд играл в дартс

Бонус: совпадения, которые возможны только в кино

Как-то мы с мужем просматривали его детские фотографии. Нашли фото из летнего лагеря, где в одном ряду стоит мой муж, рядом с ним его двоюродный брат, а в другом ряду — я. Нам было лет по 10. К слову, родители мужа отправляли его в летний лагерь лишь один раз. А меня же все детство отправляли в разные места, пару раз за лето точно. © Александра / AdMe.ru

Я художник. Мне однажды пришел заказ от русского, живущего и работающего в Лондоне. Когда подписывали контракт, оказалось, что он прописан в Москве, в моем доме и даже в моем же подъезде. И это в крупнейшем мегаполисе Европы! © LIsa / AdMe.ru