17 реальных историй знакомств, которые будут позабористее любовных романов

Частенько в романтических фильмах судьбоносные встречи оказываются еще и увлекательными. То девушка падает парню под ноги, то молодой человек аж на колесо обозрения ради нее взбирается. А между тем и в реальной жизни полно таких знакомств, что можно их экранизировать. Ну или подругам пересказывать.

Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались подобными историями. А в бонусе вас ждут доказательства того, что после общения с некоторыми кадрами только радуешься, что дело дальше не зашло.

Я к 45 годам уже смирился, что жизнь проживу самодостаточным, так скажем. 40 кошек не было, но была любимая работа, докторская и много интересных книг, которые я планировал читать на нескорой пенсии. А племяшка вдруг огорошила меня тем, что уже несколько месяцев как завела мне аккаунт на сайте знакомств и от моего имени общалась там с кандидатками на мое зачерствелое сердце. И вот нашла «достаточно умную». Сам бы с такой побоялся знакомиться — слишком уж красивая. И таки да, умная. Женился. Старший сын уже школу оканчивает. © Понты Деревенские / AdMe

Познакомилась 3 дня назад с мужчиной, обменялись номерами. А сегодня утром оказалось, что меня добавили в чатик, где была его вроде как жена и еще 8 других женщин. Сами понимаете, какая веселуха началась. © BriEsquire / Twitter

Ехала в метро и читала книгу. Рядом стоял парень, разглядывал название книги и сам текст. В определенный момент он на ушко говорит мне финал и выбегает из вагона. Я в бешенстве бегу за ним, огреваю его этой же книгой и сумкой. Так я познакомилась со своим мужем. © Подслушано / Ideer

Первой мыслью моей мамы, когда она увидела моего отца, было: «И ведь какая-то дура за него замуж выйдет». С тех пор прошло 45 лет. И да, они все еще вместе. © Анна Ши / AdMe

Познакомился с будущей супругой, по классике пригласил в кино. В 2000 году кинорепертуар именно в том месяце был так себе, понятия «трейлер» не существовало еще, интернет был в зачаточном состоянии. Короче, пошли мы на «Очень страшное кино». Ну, вы поняли, домашнюю девочку, которая живет с бабушкой и любит свою собачку, на «Очень страшное кино». Что это за треш, я тогда еще не знал. Это был, конечно, эпик фейл и фейспалм. Ну ничего, пережили как-то. © unknown author / Pikabu

У меня есть комплекс — я невысокого роста. И из-за этого не мог подходить к девушкам и знакомиться, так как неудобно, когда парень смотрит снизу вверх, а не наоборот. Девушка моего друга посоветовала мне ходить с ней на репетиции балета, где, по ее словам, много невысоких девушек. И действительно, невысоких дам там безумно много, и все они симпатичные и с прекрасной фигурой. Но моя жизнь была бы не так весела, если бы я не влюбился в самую высокую из них! К счастью, я смог перебороть себя и пригласить ее на свидание. И вот мы уже полгода живем вместе, и она достает тарелки мне с верхней полки. И я счастлив. © Палата № 6 / VK

Мы познакомились в спортзале. Стояли на ресепшен и просто улыбались друг другу. Причем вокруг несколько минут не было никого, даже администраторов, так странно. А несколько дней спустя был настоящий ураганище, и я решила переждать в магазине. Смотрю — там он. Еще воскликнула: «Эй, я тебя знаю!» В общем, мы застряли там на несколько часов, потом обменялись номерами, а сейчас женаты. © seph_rollins / Reddit

Купила в магазине светотехники бра, консультант предложил установить. Больше 20 лет вместе, усыновил и вырастил моих сыновей (овдовела в 27). Бра до сих пор висит, уже все люстры не по разу заменили, а на него рука не поднимается. © Елена Карелина

Решилась пойти на свидание. Ну и паренек спрашивает, чем я буду заниматься после встречи с ним. Ответила, мол, пойду в магазин — хочу свечку в дом прикупить. В итоге мы с ним добрых полчаса стояли у прилавка, нюхали, запах выбирали. © caliphorniaqing / Twitter

Кум ошибся номером, и трубку подняла девушка, с которой он, поняв, что не туда попал, завел веселый треп. Встретились. Счастливо женаты уже много лет, 2 детей. Вишенка на торте в том, что, уже будучи женатыми, они поняли, что ходили в одну группу в детском саду! © Dmytro / AdMe

С парнем я познакомилась во время сплава. Руководитель посадил нас на одно судно и не сказал, кто будет капитанить. Каждый думал, что он. Мы ругались весь поход, и парень после похода сказал, что больше никуда со мной не пойдет. Позже я решила эту ссору свести на нет, предложив погулять и извиниться друг перед другом. Так и начали встречаться. © Люци Кошкина

А нас вообще мамы свели. Они ходили в одну парикмахерскую, разговорились и узнали, что у обоих есть взрослые дети без пары. В итоге обменялись нашими номерами друг с другом — и да, это была судьба. © Oldpqlyr / Reddit

Я с женой познакомился, когда вместе с братом с балкона бросал на улицу пакеты с водой. Один ей прилетел под ноги, поднялась к нам с претензиями, но что она нам сделать-то могла, хе-хе! © Originman / Pikabu

Сижу вечером за ноутом, ковыряю дебильное задание для института, уставшая и злая. Пикает аська, какой-то незнакомый пацанчик «привет» мне прислал. Думаю, ну ты попал, сейчас оторвусь за всю неделю! Но как-то, слово за слово, зацепились, начали действительно общаться. Я решила, что послать его всегда успею, и снизошла до регулярной переписки. Через неделю начали созваниваться, еще через неделю встретились. Оказалось, живем через 2 дома друг от друга, так еще и я с его родной сестрой со школы дружила. Женаты 16 лет. © avgalery / Pikabu

Мы познакомились еще в детском саду, стали лучшими друзьями. А спустя 10 лет, на ее день рождения, решился позвать на первое свидание. Не променял бы ее ни на что на свете. © InsertGamerName / Reddit

Познакомилась в интернете с парнем. Долго общались так, потом встретились, и тут меня окатывает из лужи машина. Пригласил одежду почистить. И на его компе были открыты фотки, где он со мной! Думала, у меня от ужаса волосы побелеют: это сестра-близнец, клон, что? Уже все теории перебрала. Оказалось, все просто: парень с чудинкой, сфотошопил нас вместе, чтобы «посмотреть, какая из нас была бы пара». © Подслушано / Ideer

Мы познакомились в интернете 13 лет назад. Договорились встретиться в кинотеатре, вот только я опоздал аж на 1,5 часа. Вообще не понимаю, почему она дождалась меня. Сказала, что ей просто все равно нечем было заняться в тот день. Сейчас мы женаты, и она давно поняла, что опаздываю я постоянно. © chickenheart809 / Reddit

Бонус: а после знакомства с некоторыми так и тянет бежать, роняя тапки

Было мне лет 17, познакомилась с милым и обаятельным парнем, оставила свой телефон. Он тогда еще снял с себя модные очки, примерил на меня, сказал: «Тебе круто, дарю!» А на следующий день позвонил и категорическим тоном потребовал вернуть очки; прямо сейчас он подъедет к дому, никаких отговорок слышать не хочет, очки я должна вернуть сейчас же, иначе мне мало не покажется. Хотя я сразу согласилась и кроме того, что еду сейчас на учебу, а дома буду только вечером, не успела ничего сказать. © Подслушано / Ideer

Познакомилась с парнем в соцсети. Боготворил, хвалил, интересовался мной и моими хобби, говорил, что я хороший собеседник. Попросил еще фото. Скинула. А нога там как-то плохо получилась, искривилась. Парень долго молчал. А потом заявил, что он ждал, пока я еще раз сфоткаюсь, а то ему кажется, что у меня ноги кривые. Говорит, что девушка должна быть абсолютно идеальная и вообще без недостатков. © Подслушано / Ideer