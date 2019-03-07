17 раз, когда жизнь ставила людей в тупик, а они этого совершенно не ожидали

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Пожалуй, самое приятное в жизни — тот факт, что некоторые вещи происходят с нами в самый неожиданный момент. И даже если сначала они пугают или смущают, спустя некоторое время всегда можно оглянуться назад и посмеяться над собой.

Мы в AdMe.ru вспомнили несколько случаев, когда люди попадали в довольно сложные, но смешные ситуации. К счастью, кто-то успел в нужный момент сделать фото и навсегда запечатлеть этот миг.

1. В такой ситуации всегда можно притвориться, что слушаешь радио

2. У всего есть предел

«Антипригарная сковорода».

3. Не стоит так просто выдавать секреты своей пекарни

«Морозилка сломалась, поэтому сегодня мы не можем предложить вам свежую выпечку. Приносим извинения за неудобства».

4. Это какой-то бесконечный цикл

5. Похоже, эти ножницы настолько опасны, что их нельзя вынимать из коробки

6. Вот почему всегда следует прятать запасной ключ снаружи

7. Наушники все время ломаются... но так идеально?

8. Кажется, кто-то оставил здесь всю свою мелочь

9. «У меня почти случился сердечный приступ сегодня утром»

10. Действительно, очень хорошо

«Работа выполнена хорошо».

11. Если мы смогли высадить человека на Луну, то есть способы и снеговика научить водить

12. Этот щенок, похоже, решил оставить свои школьные годы в прошлом

«Сертификат начального курса дрессировки».

13. Когда слышишь о людях, которые случайно съели восковые фрукты, никогда не думаешь, что однажды станешь одним из них

14. Главное — не забыть вытащить его из упаковки, прежде чем дарить кому-то

«Подарок из Канады. Сделано в США».

15. Кажется, это тупик

16. Похоже, собака выиграла очередную битву

«Спрей для собак „Хватит грызть“». «Осторожно! Хранить в недоступном для детей месте. Только для животных».

17. Яйца тоже могут преподносить неожиданные сюрпризы

Бонус: не стоит повторять все трюки из сказок про принцесс — лучше оставить их профессионалам