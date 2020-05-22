17 раз, когда производители позаботились о клиентах как о себе

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Пожалуй, любое предприятие, которое предоставляет услуги, старается угодить своему клиенту. И предлагать такое обслуживание или товар, чтобы покупатель хотел пользоваться этим снова и снова. Ведь даже такие мелочи, как пластыри в наборе для резьбы по дереву, бесплатные образцы на замену детали или просто пакетик с солью и лаврушечкой в упаковке с пельменями, — это всегда обезоруживающе приятно.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться фантазии и терпению людей, которые способны хоть чуточку, но улучшить свой товар или сервис. Вот очередные фотографии от пользователей сети, которые остались этим довольны.

«Я купил пельмени, а в упаковке вместе с ними оказался этот приятный бонус: порция лаврового листа и соли для варки»

«В мой набор для резьбы по дереву заботливо положили пластыри»

«На моем ноутбуке веб-камеру можно по желанию закрыть»

«Каждый кусочек в этой шоколадной плитке действительно весит по 10 г»

«Я работаю в ветеринарной клинике, и один из наших заказов был упакован в пузырчатую пленку в виде костей»

«Эта вилка сделана так, чтобы было удобно включать ее вместе с остальными»

«Аглет на моем платье не обжимной или приклеенный, а закреплен крошечным винтом»

«У меня есть ложка со встроенными весами»

«В нашем новом холодильнике есть кувшин для фильтрованной воды»

«Моя новая клавиатура пришла с бесплатным образцом»

«Этот стакан вмещает в себя точно такое же количество жидкости, как и одна банка содовой»

«У моего нового ингалятора есть счетчик, который указывает, сколько раз можно его использовать (всего 200 раз), так что мне не нужно больше следить за тем, когда надо покупать следующий»

«Этот знак появляется на моей кофемашине, когда нужно почистить сливной поддон»

«Опустоши меня».

«У моего ноутбука есть расширяемый порт Ethernet, чтобы сэкономить на толщине корпуса»

«Эта мебельная фурнитура отсортирована не по типу запчастей, а по этапам ее применения в инструкции»

«Это, пожалуй, лучший держатель для туалетной бумаги, когда-либо изобретенный»

«В этом кафе кофе глясе подают так, и это очень удобно»

А в каких местах вы сталкивались с подобным заботливым отношением к клиенту?