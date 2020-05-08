17 раз, когда людям довелось встретиться с прошлым

49 0 24 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На протяжении уже многих веков энтузиасты озабочены созданием машины времени — это одно из наиболее популярных устройств, которое описывается в научной фантастике. Все потому, что людям любопытно хоть одним глазком заглянуть в будущее и на некоторое время окунуться в прошлое. И если с первым вариантом пока не предвидится успеха, то атмосферу прошлого мы можем прочувствовать благодаря старинным вещам. Газета эпохи Первой мировой войны, эдвардианское платье и старинная чернильница легко могут перенести потомков на много лет назад.

Мы в AdMe.ru изумились находкам пользователей сети, которые откопали настоящие старинные сокровища.

Родители замуровали комнату сына, не пришедшего домой с Первой мировой войны. Она остается нетронутой уже около 100 лет

Во французской коммуне Белабр есть дом, в котором остановилось время. Одна из комнат в начале XX века принадлежала юному Юберу Рошеро. Он ушел на войну и погиб в 1918 году. Ему был 21 год.

Убитые горем родители оставили комнату нетронутой и закрыли ее ото всех. Они хотели, чтобы помещение открыли только спустя 500 лет.

За долгие годы дом и комната сменили несколько хозяев. Спустя столетие комнату все-таки вскрыли. И теперь это настоящая капсула времени.

Газета с заголовком «Война окончена»

Бабушка пользователя Reddit сохранила газету, в которой объявлялось об окончании Первой мировой войны. Издание датировано 7 ноября 1918 года. Номер вышел за 4 дня до конца войны.

«Я нашел старую банку 7UP на своем участке»

«Прадедушкина карточка соцстрахования. Она сделана из металла»

Винтажная тарелка с Фредди Меркьюри, 1980-е

«Во время прогулки с собакой обнаружил пенни 1899 года»

Якорь корабля XVI века

Его нашли в реке Маас в Нидерландах. Такой якорь весит около 60 кг.

«Я откопал в своем дворе эту чернильницу. Дом построен в 1858 году, так что я могу только догадываться, как и когда она попала в землю»

«Несколько лет назад я унаследовал от бабули этот старинный столик для шахмат»

«Заполучила вчера это платье эдвардианской эпохи»

«Мой папа нашел 113-летнюю банку из-под табака в доме, которому полторы сотни лет»

«Аптекарская бутыль 1910-х годов. Увидел ее на мусорке»

«Мой друг колол дрова и нашел наконечник стрелы»

«Я достал фотографию из футляра и обнаружил под ней локон волос»

«Я наткнулся на огромный камень с гравировкой XVII века»

Португальская аптекарская книга 1794 года, изданная королевой Марией I

«Моя прабабушка сохранила газету, в которой сообщалось о высадке на Луну»

А вам доводилось находить старинные вещи? Что это было?