17 раз, когда детям хватило нескольких слов, чтобы положить взрослых на обе лопатки

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Корней Чуковский часто общался с детьми и не ленился записывать их забавные высказывания. На целую книжку даже насобирал. Родители — пользователи Reddit, правда, так далеко не замахивались, зато поделились случаями, когда их чада или они сами, будучи маленькими, смогли обескуражить взрослых своими ответами.

Мы всей редакцией AdMe.ru от души посмеялись, читая истории о бойких на язык детях. А автор статьи по случаю извлекла из закромов памяти остроумные фразочки своего сына и добавила их в качестве бонуса в конце.

Когда мой сын был маленьким, у него была специальная тетрадь, куда он записывал полезные лайфхаки. Например:

— Если твои родители просят тебя что-то сделать, притворись спящим. Потом они уже и забудут, о чем просили.

— Если ты что-то изобрел, не испытывай это на живом человеке.

— Не носи носки под сандалии.

— Злиться на свою сестру, если она тебя не понимает, нормально.

— Если ты хочешь что-нибудь коллекционировать, коллекционируй то, что у тебя уже есть. © Chickiepie

— Если твои родители просят тебя что-то сделать, притворись спящим. Потом они уже и забудут, о чем просили. — Если ты что-то изобрел, не испытывай это на живом человеке. — Не носи носки под сандалии. — Злиться на свою сестру, если она тебя не понимает, нормально. — Если ты хочешь что-нибудь коллекционировать, коллекционируй то, что у тебя уже есть. © Chickiepie Мой сын купался и спросил, сколько ему лет. Я ответила: «Хм, тебе примерно 4 года 10 месяцев и 4 дня». Пару минут он сосредоточенно обдумывал что-то, а потом благоговейно прошептал: «И меня до сих пор не укусило ни одно дикое животное...»

Мы решили сегодня отпраздновать мороженым его поистине чудесное спасение от... белок? Я не знаю. Мы в городе живем. © yxe1982

Когда я училась в младших классах, моя мама завела с моей школьной подругой интересный разговор.

Мама: «Мои дети никогда не говорят мне, что я красивая. Они думают, что я выгляжу ужасно. Но ты ведь считаешь меня красивой, правда?»

Подружка, очевидно изнывая от неловкости момента: «Ну мне встречались люди и поужаснее...» © lukan2

Мама: «Мои дети никогда не говорят мне, что я красивая. Они думают, что я выгляжу ужасно. Но ты ведь считаешь меня красивой, правда?» Подружка, очевидно изнывая от неловкости момента: «Ну мне встречались люди и поужаснее...» © lukan2 Мой 4-летний сын прыгал с дивана, и я велела ему прекратить.

Он возразил: «Но ведь папа позволяет мне так делать!»

Я ответила: «Так я же не папа».

Пару минут спустя: «Мам, давай сыграем в одну игру».

Я говорю: «О, конечно!»

А он мне: «Давай представим, что ты папа...» © Notfrasiercrane

Нашему старшему 11 лет, и недавно у нас с ним произошел серьезный разговор. Мы говорили о том, что его поступок сильно разочаровал и папу, и меня. Выслушав наши претензии, сын подытожил: «Лучше бы вам привыкнуть, ведь скоро я разочарую вас еще больше». Я расхохоталась и фактически свела на нет все воспитательные усилия моего мужа. Упс. © Pbak1

Когда мне было 5 лет, я по уши втрескался в 20-летнюю дочку богатого друга нашей семьи. Я попросил ее руки, и девушка с готовностью согласилась. Она в шутку, а я абсолютно серьезно: мы сидели и обсуждали детали помолвки. Неожиданно в разговор встряла ее мать: «У тебя должны быть деньги, чтобы жениться на моей дочери». Я посмотрел ей прямо в глаза, точным движением сунул руку в свой маленький кармашек и швырнул ей 1 пенни. Выражение ее лица было бесценно, моя улыбка — сама невинность. В тот раз я был на высоте. © kaz6199

Педиатр моего 8-летнего сына попытался отвлечь его во время ЭКГ, сказав, что пареньку придется оставить у него свое ухо. Какое-то время они торговались за это ухо, и в конце концов доктор предложил моему сыну за него леденец. Сын ответил, что ухо он не отдаст, но от леденца бы не отказался. Врач воскликнул: «Как?! Это же нечестно. А ты мне что дашь за леденец?» И мой сынок убийственно серьезным тоном произнес: «Я получу леденец, а вы — мое уважение». © kimberac43

Моя мама сдала экзамен по вождению, когда мне было 6 лет. Я взволнованно рассказала об этом своей учительнице, и та ответила: «Отлично, теперь мама будет летать по городу». Я смерила ее ледяным взглядом. А потом отчеканила тоном, которым говорят с непроходимыми идиотами: «Нет, ведь она научилась водить машину, а не летать на самолете». © bellatrix1987

Когда сыновья моего друга были маленькими, старший, лет 5, сидел рядом со своим папой и вдруг заметил седину в его волосах. Он спросил: «А что это?» Мой друг ответил: «Это значит, что я старею». Его сын долго и серьезно посмотрел сначала на него, потом на своего младшего брата и произнес: «Я понял. Значит, скоро останемся только мы и мама, да?» © dearyoudearyou

Когда моя дочка не хочет делать, что ей велят, я обычно считаю до трех. Ей 5 лет, и до сих пор она подчинялась, стоило мне только произнести «два». А сегодня вечером вместо того, чтобы заснуть, она вылезла из кровати. Захотела поесть хлопьев. Я сказал ей идти спать. Дочка заупрямилась. Я начал считать. И когда добрался до «двух», она положила свою головку мне на плечо и попросила: «Просто скажи „три“, ладно?» Я был потрясен. © BaconPit

Пару месяцев назад мы с моим 3-летним сыном ехали в машине и увидели автомобиль, брошенный на обочине.

Он спросил, что случилось, а я ответила: «А сам ты как думаешь?»

Сын: «Ну, может быть, спустило колесо или сломался двигатель?»

«Хорошая версия», — одобрила я.

А он парировал: «Ты, выходит, не очень-то и сообразительная, если сама до этого не додумалась». © bthompson04

Бонус от автора статьи

Утро. Выходной. Мой 6-летка только-только запихнул в рот последний кусок завтрака и уже было собрался приступить к просмотру вожделенных мультиков, как на его пути встали мы: я и моя любовь к чистоте.

— Сынок, помоешь за собой посуду?

— Может быть.

— «Может быть» — это интересно. А конкретнее?

— Конкретнее? Конкретнее: я не буду мыть.

— Сынок, помоешь за собой посуду? — Может быть. — «Может быть» — это интересно. А конкретнее? — Конкретнее? Конкретнее: я не буду мыть. Сын: «Пойдем в магазин купим игрушку?»

Я: «А давай лучше подождем Нового года — вдруг тебе Дед Мороз что-нибудь подарит?»

Сын: «Ну нет, это я Деду Морозу не доверю».

Готовы поспорить, что у вас тоже есть как минимум пара веселых историй, когда дети могли дать фору любому юмористу. Давайте зарядим друг друга хорошим настроением в комментариях.