17 работников сферы обслуживания рассказали о клиентах, которых они вовек не забудут
Работники сферы обслуживания по долгу своей службы каждый день сталкиваются с самыми разными людьми. Немудрено, что в запасе у них всегда есть истории о клиентах, которые нет-нет да и отчебучат что-нибудь. То сбегут, не заплатив за одежду, а потом становятся постоянными покупателями, то принесут кости от недавно купленной курицы и потребуют вернуть деньги за их вес.
AdMe.ru как следует прошерстил интернет в поисках рассказов об особо запоминающихся клиентах. Вместе с авторами этих историй мы и возмущались, и смеялись, и умилялись.
- Я детский стоматолог. На вопрос «Сколько лет ребенку?» мама не ответила, ведь, внимание, по понедельникам возраст не говорят.
- Работала в магазине косметики и парфюмерии. Пришел как-то раз мужчина. Он искал духи, но не знал, какие именно. Я спросила, уж не подарок ли для кого-то особенного он ищет. Оказалось, его жена недавно ушла из жизни и он хотел иметь флакон ее любимых духов. Мы перепробовали все бутылочки и все-таки нашли те самые духи. Хочется сказать ему спасибо за то, что позволил мне хотя бы в некотором смысле воссоединить его с женой. © antipatico_6 / Reddit
- У моей знакомой мужчина купил копченую курицу. Через 3 дня принес кости и попросил вернуть деньги по весу, так как кости он не ест.
- У нас есть клиентка, которая регулярно покупает носки мужу. Она подолгу их рассматривает, изучает швы, нюхает, а потом пытается надуть, проверяя, пропускают они воздух или нет. И так каждую пару, даже той фирмы, что она брала в прошлый или позапрошлый раз.
- Моя знакомая в галантерее работала. К ней как-то покупательница обратилась с вопросом, и почему-то шепотом: «Девушка, а у вас запоры бывают?» Знакомая отвечает, тоже шепотом: «Бывают». Потом выяснилось, что ей застежка-молния нужна была.
- Работаю в аптеке. Ко мне часто забредают люди, которых я называю «потеряшки», потому что они спрашивают о наличии вещей, которых в аптеке быть не может ну никак. Батарейки, пополнение счета, малина на развес. Недавно зашел парень, сказал: «А зачем я сюда вообще зашел?» — и вышел. © Подслушано / VK
- Я работала кассиром в супермаркете. Покупатель, мужчина средних лет, купил кучу продуктов, в том числе личи. Я их никогда раньше не видела и не знала, что это такое. Вежливо спросила его, что это за продукт. Он был в шоке оттого, что я никогда раньше не пробовала личи, и сказал, что я обязательно должна это сделать. Ответила, что после работы куплю себе немного, а он настоял на том, чтобы я тут же очистила и съела один из его личи. Это было весело. Такой добрый парень. © unluckyducker / Reddit
- Как-то раз покупательница выбрала комплект одежды на внушительную сумму, надела на себя в примерочной и заявила, что прямо в нем и пойдет. Ну хорошо. Я упаковала ее собственную одежду в пакет и жду оплату, а она говорит: «Девушка, я завтра приду и оплачу!» Я только рот открыла, а она: «Девушка, у меня судьба решается!» — и убежала, не заплатив. На следующий день принесла деньги. Теперь она моя постоянная клиентка.
- За 15 минут до конца рабочего дня мы объявили, что скоро закрываемся. Но один парень пошел в примерочную с целым ворохом рубашек. Я твердо, но вежливо сообщил ему, что магазин закрыт на ночь. Так он начал швырять в меня вещами и орать, что это не его вина, что он не слышал объявление. © Anne Freeman / Quora
- Я книгопродавец со стажем. Приходит покупатель и говорит, что ему нужна книга: «Автора не помню, название забыл, на обложке — настольная лампа, а вверху — конь с крыльями!»
- Я гинеколог. Приходит дева с проблемой.
Я: «Раздевайтесь, ложитесь на кресло».
Она: «Как? Туда? Зачем?»
Я: «Ну я же доктор, гинеколог».
Дама была уверена, что я по ее краткому рассказу, глядя при этом ей в глаза, посоветую нужную таблетку и все.
- Пришла к нам как-то бабушка, чтобы вернуть туфли, которые она купила для внучки. Я проверила чек, оказалось, она приобрела их 2 месяца назад. Они выглядели изношенными, я спросила, что с ними не так. Дама ответила, что с ними все в порядке, просто внучка их так любила, что носила каждый день, и теперь они грязные. Объяснила ей, что не могу принять возврат, ведь прошло уже много времени, тем более обувью пользовались. Она ответила, что они бракованные, ведь подошвы грязные, а наша компания должна знать, что дети не умеют содержать свою обувь в чистоте. Я повторила, что не могу принять этот возврат, но могу подобрать другую пару и дать купон на скидку в 15 %. Бабушка сказала, что не купит здесь ничего, ведь наша обувь слишком быстро пачкается, взяла сумку и ушла. © MaiTai0427 / Reddit
- Звонок:
— Вы можете принтер к ноутбуку подключить? Я принтер новый купила. У нас не получается.
— Да, привозите принтер, ноутбук, кабели.
Привозит принтер с кабелями.
— А ноутбук?
— Так мне принтер только подключить! Ноутбук работает, его подключать не надо, только принтер.
— К чему подключать принтер?!
— К ноутбуку!
— И где он?
— Ой, ну привезу сейчас!
Уходит и в дверях себе под нос: «Ничего сами сделать не могут, все привези им!»
После того как клиентка привезла ноутбук, принтер подключили за несколько минут. © Vigilar / Pikabu
- Работала в магазине, в котором проводилась финальная распродажа. Вечером мимо меня прошли очень беременная женщина и ее мать, и я услышала: «Кажется, у меня только что отошли воды». Я тут же спросила, нужна ли им скорая помощь, и просто впала в ступор, когда мать ответила, что они собираются еще немного походить по магазину, потому что эти распродажи слишком хороши для того, чтобы пропустить их, и дочь согласилась. Так что они продолжали ходить по магазину, смотреть по сторонам и наконец-то добрались до кассы. Когда они уезжали в больницу, у женщины уже начались схватки. © fusillihair / Reddit
- История из жизни нашего магазина. Покупательница спрашивает платье на рост 128 см, коллега показывает красивое голубое. Возглас покупательницы: «Это же голубое, на мальчика!»
- Работаю кассиром. Чего я только не видела! Но этот случай запомню надолго. Подошел один пожилой мужчина, я отсканировала его покупки и назвала цену. И тут он начал расстегивать и застегивать свои штаны. Я была в шоке и сразу отвернулась. А он тут же начал извиняться и сказал, что ничего такого не собирался делать, просто на нем 2 пары штанов, а кошелек внутри тех, что снизу. Интересный клиент. © HometownJess / Reddit
- Работала в ювелирном. За 20 минут до закрытия пришел растерянный мужчина и сказал, что ему нужен подарок для жены. Я долго выясняла, что она любит, что носит, вычислила по месяцу рождения ее зодиакальный камень. В итоге подобрала для нее золотой браслет с сапфирами. Через несколько дней мужчина вернулся с женой. Она подошла ко мне, показала браслет и, улыбнувшись, сказала: «Большое вам спасибо за то, что помогли моему мужу найти такой замечательный подарок. Он мне очень нравится». До сих пор чувствую себя счастливой оттого, что заказчик оказался так доволен своим подарком. © blue_moon_dreams / Reddit
А какие запоминающиеся истории происходили в магазинах с вами?
AdMe/Народное творчество/17 работников сферы обслуживания рассказали о клиентах, которых они вовек не забудут
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