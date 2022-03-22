17 работников сферы обслуживания рассказали о клиентах, которых они вовек не забудут

Работники сферы обслуживания по долгу своей службы каждый день сталкиваются с самыми разными людьми. Немудрено, что в запасе у них всегда есть истории о клиентах, которые нет-нет да и отчебучат что-нибудь. То сбегут, не заплатив за одежду, а потом становятся постоянными покупателями, то принесут кости от недавно купленной курицы и потребуют вернуть деньги за их вес.