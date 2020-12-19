17 мужчин, которые отрастили волосы на зависть любой женщине

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Большинство мужчин в мире предпочитает короткие стрижки. Мы к этому так привыкли, что длинноволосые парни вызывают повышенный интерес. И не зря, ведь на некоторых из них просто невозможно насмотреться.

Мы в AdMe.ru уверены, что роскошная шевелюра может до неузнаваемости преобразить мужчину, и вот 17 тому подтверждений.

1. «До 22 лет я носил короткую стрижку. Сейчас я выбрал длинные волосы, мне так больше нравится, а что думают люди — плевать»

«Это самый красивый человек, какого я видел за пределами диснеевских мультиков!»

2. «Отращивал волосы 5 лет!»

3. «Одноклассники тыкали пальцем на мою седину, и я стал красить волосы. Но уже 3 года я их не крашу и не стригу!»

4. «Впервые сделал кудри. Если у вас длинные волосы, попробуйте завить их — результат вас порадует»

5. «Прическа в духе Беллатрисы Лестрейндж»

6. «Год и 5 месяцев, и это того стоило!»

7. «Кудри или волны?»

8. «Мне почти 40. Люблю длинные волосы за то, что можно изменить стиль за несколько секунд»

9. «Не могу дождаться, когда смогу показать всем свои длинные кудри»

10. «Моей бабушки не стало, когда мне был всего 1 год. Но именно от нее я унаследовал этот оттенок волос»

11. «Тогда и сейчас»

12. «Много раз я думал обрезать волосы, но знал, что буду жалеть об этом»

13. «Ребята, отращиваю волосы уже около 4 лет!»

14. «Это я до того, как обрезал волосы. Я сделал ужасную ошибку»

15. «Моей шевелюре примерно 4 года»

16. «Я в 18 и в 27»

17. «Почти полтора года — и мои волосы поравнялись с бородой»