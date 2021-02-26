17 доказательств того, что цвет привычных нам вещей и животных может оказаться непредсказуемым

Если мы видим какой-то предмет или живое существо чаще всего в одном конкретном цвете, то привыкаем к этому. Но на самом деле в мире множество вещей имеет несколько вариантов цветов. Например, есть зеленая кока-кола, розовый дельфин или бирюзовый значок «Макдоналдса». И это все не фотошоп.

Мы в AdMe.ru уверены, что на свете много того, что мы еще не видели, а оно существует. Главное — внимательно смотреть по сторонам. Ну, или читать наши статьи.

«Мой сын нашел розовое насекомое, похожее на кузнечика»

«Взгляните на великолепные цвета этого кусочка окаменевшего дерева из австралийской глубинки»

Жемчужина мело

Для сравнения: вареные лиловая картошка и обычная

Зеленый дятел

«Поймал невероятно пеструю гавайскую рыбу (не переживайте, потом отпустил)»

«Мне сказали, что я должен показать свою кукурузу»

Голубой лобстер

Лиловая лягушка Atelopus barbotini

«Голубой значок „Макдоналдса“»

В Аризоне решили сделать логотип бирюзового цвета, потому что желтый плохо подходил к красноватому горному пейзажу.

Белая ворона

Да, одноразовые перчатки могут быть и таких цветов тоже

«Нашел золотого жучка у себя в саду»

«Встретил во время прогулки черно-белую белку»

«В этой части моего города дорожные знаки STOP черного цвета»

Розовый речной дельфин

«Сегодня я нашел несколько бутылок зеленой колы»