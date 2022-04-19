17 фотографий привычных нам вещей, которые мгновенно заставляют почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов
Все мы примерно представляем себе, какого размера банан, скрипка, отвертка или стандартная банка Nutella. Однако иногда хорошо знакомые нам предметы могут быть настолько крошечными, что обычный человек рядом с ними чувствует себя настоящим гигантом.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением, когда увидели миниатюрные, практически кукольные версии привычных для всех вещей.
Кажется, эта кошачья башня больше подошла бы для кукольного домика
«Я была поражена, когда увидела в магазине эту крошечную баночку Nutella»
Малыш в бутылочной пробке
С помощью этой отвертки ремонтируют очки
Крохотная ветчина из индейки, запеченная в духовке
Миниатюрная кухонная раковина
«Иногда я рисую малюсенькие картины!»
Крошки-бананы
«Как думаете, у меня скрипка микроскопическая или просто гигантский большой палец?»
«У меня ушло несколько часов на то, чтобы почистить этого малютку»
«Кажется, я нашел самый маленький медный кубок в мире»
«У моей мамы вырос вот такой крохотный гранат»
«Я вовсе не великан, просто кладу новый пол в детском саду»
Перо колибри
Маленький, но спелый апельсин
Приправа для самой маленькой порции тако
Морская свинка в крошечном гипсе. Теперь вы видели все
А с какими необычайно крошечными вещами вы сталкивались в своей жизни?
Фото на превью giceman715 / Reddit
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