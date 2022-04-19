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17 фотографий привычных нам вещей, которые мгновенно заставляют почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов

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Все мы примерно представляем себе, какого размера банан, скрипка, отвертка или стандартная банка Nutella. Однако иногда хорошо знакомые нам предметы могут быть настолько крошечными, что обычный человек рядом с ними чувствует себя настоящим гигантом.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением, когда увидели миниатюрные, практически кукольные версии привычных для всех вещей.

Кажется, эта кошачья башня больше подошла бы для кукольного домика

«Я была поражена, когда увидела в магазине эту крошечную баночку Nutella»

Малыш в бутылочной пробке

С помощью этой отвертки ремонтируют очки

Крохотная ветчина из индейки, запеченная в духовке

Миниатюрная кухонная раковина

«Иногда я рисую малюсенькие картины!»

Крошки-бананы

«Как думаете, у меня скрипка микроскопическая или просто гигантский большой палец?»

«У меня ушло несколько часов на то, чтобы почистить этого малютку»

«Кажется, я нашел самый маленький медный кубок в мире»

«У моей мамы вырос вот такой крохотный гранат»

«Я вовсе не великан, просто кладу новый пол в детском саду»

Перо колибри

Маленький, но спелый апельсин

Приправа для самой маленькой порции тако

Морская свинка в крошечном гипсе. Теперь вы видели все

А с какими необычайно крошечными вещами вы сталкивались в своей жизни?

Фото на превью giceman715 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/17 фотографий привычных нам вещей, которые мгновенно заставляют почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов
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