17 привычек неприлично богатых людей, от которых у всех остальных просто челюсть отвисает

Большинство из нас знают о жизни богачей разве что из кино. Но реальность намного фантастичнее вымысла. К примеру, богатый человек запросто может утром надеть новенький свитер, а вечером выбросить его на помойку. Или не закрывать за собой кран в ванной, ведь это сделает домашний персонал. Как вам такое?