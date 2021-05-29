17 человек, для которых старые вещи не бесполезное барахло, а настоящие жемчужины

У каждого из нас есть приятные воспоминания о каких-то предметах мебели, посуды или одежды из далекого детства. К сожалению, со временем многие вещи приходят в негодность и от них попросту избавляются. Однако некоторые люди могут не только придать им былую красоту, но и даже усовершенствовать.

Мы в AdMe.ru с удовольствием наблюдали за результатами работ пользователей сети. В этой статье покажем наиболее понравившиеся нам. А в самом конце небольшой бонус: пример реставрации, которая будет по плечу даже тем, кто в жизни и кисточки в руках не держал.

1. Из старого и ненужного шкафа-буфета может получиться вполне современная мебель

2. Многие помнят холодильник ЗИЛ именно таким — потертым, с выцветшей краской. Мастера переделали его так

3. «Моя небольшая реставрация»

4. «Мы с девушкой нашли несколько стульев в мусорном контейнере и решили их восстановить»

5. «У моей жены этот стол с детства»

6. «Превратил старую тележку для микроволновки в многоярусную игровую площадку для своих дочерей»

7. Сложно представить, что на этих фото один и тот же комод

8. «Немного краски и новой ткани творят чудеса»

9. «Реставрация платяного шкафа 1962 года»

10. «Я хотел заняться реставрацией комода еще с тех пор, как не стало моего отца. Очень горжусь результатом, ведь подобную работу выполнял впервые»

11. «Реставрация стульев 50–60-х годов»

12. «Кто-то хотел выбросить столик на помойку, а я взял и довел до ума»

13. «Попробовал восстановить старую скамейку моих родителей. Помню ее с самого детства»

14. «Делал для себя, первый опыт»

15. «Впервые решил заняться реставрацией, и вот результат»

16. «Изначально тумба была сделана из ДСП с ужасным покрытием, поэтому я воспользовался краской»

17. «Из старого рояля сделал книжный шкаф. В качестве задней стенки выступила крышка»

Бонус: «На выходных меня все покинули. Решил поработать над таким сокровищем из местного антикварного магазина»