17 примеров того, как дети могут ввести в ступор любого взрослого

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Сайт «Говорят дети» не устает радовать нас крутыми детскими выражениями и просто примерами нестандартного взгляда на окружающий мир. Мы отсмотрели самые яркие и свежие перлы — надеемся, в нашей статье вы обязательно найдете что-то свое, что точно подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения, ну а кого-то натолкнет на философские мысли.

Мы в AdMe.ru знаем, что и у вас вполне могла заваляться не одна смешная детская история, так что делитесь с нами в комментариях.

***

Денис (4 года) входит в кабинет логопеда и видит много мелких игрушек. Его первая реакция:

— Ни фига вы киндеров наели! © MamaPapa

***

В магазине «мужчина» (6 лет) участвует в покупке всего необходимого для 1-го класса. Показывая на глобус, говорит:

— И чучело Земли тоже давайте купим! © Таша Цы

***

Дочка (7 лет):

— Мама, хочешь, я угадаю твою мысль?

— Конечно!

— Ты хочешь кофе!!!

— Точно. А как ты угадала?

— А у тебя только 2 мысли: или кофе выпить, или поспать. Я, может, и в следующий раз угадаю... © Oxanka

***

Дети пришли из школы счастливые и сказали:

— С понедельника начинается праздник святого Карантина. © uzoroch

***

Пишем с дочерью (5 лет) письмо Деду Морозу. Заказывает Спящую Красавицу, с замком, лошадью и каретой. Где-то, наверное, видела набор, теперь надо искать. Рядом на диване вальяжно разлегся ее 16-летний братец. Обращаюсь к нему:

— Ты-то что будешь заказывать Дедушке? — смеюсь.

— Ну от спящей красавицы и я бы не отказался, можно с каретой и замком. Лошадь, пожалуй, не надо... © Egora

***

Детская секция карате (детки 4–5 лет). Ведут Андрей Мстиславович и Геннадий Мирославович. Конечно, отчество Андрея детям не выговорить, поэтому его называют просто Андрей, над чем потешается Геннадий — мол, не заслужил.

Сама история: открытое занятие. Перерыв. Один из малышей отделяется от толпы и направляется к «сенсеям». Помявшись, спрашивает:

— Геннадий Мимосралович, можно мне в туалет?

Когда утих смех Андрея, Геннадий собрал всех детей и сказал:

— С этого дня я для вас просто Гена! И никак иначе! © Geli

***

Сын моего знакомого сидит с завязанными глазами. Родители дают ему в руки различные предметы, а он угадывает.

— Карандаш.

— Правильно.

— Мяч.

— Правильно.

— Машинка.

— Правильно.

Потом папа сунул ему в руки носок, сын долго думал потом говорит:

— Носок.

Еще немного поразмыслив, понюхал и говорит:

— Папин. © pilot7070

***

— Данил, ты уже 15 минут в туалете! Когда ты выйдешь наконец? Мне тоже нужно!

— Ой, а я и забыл, что не просто так тут сижу!.. © ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА

***

Дуняшка завтракает. Съела только белок яйца, а желток не хочет. Бабушка ей говорит:

— Дуняша, а почему же ты желточек не кушаешь? Знаешь, девочки, которые в детстве желтки едят, вырастают красивые-красивые, умные-умные.

Дуня:

— А почему ты тогда не ела? © мамка

***

Когда сын был маленький, во время сборов в детский садик упирался, не хотел надевать теплые штаны.

Я:

— Ты что, хочешь маму без внуков оставить? (Ранее все было объяснено по поводу «держать в тепле».)

Он, вздыхая:

— Ну только ради внуков! © Koshleichuk_NP

***

Натка (2 года) в отсутствие взрослых нашла маникюрные ножницы и выстригла себе сзади все кудри. Мама, вернувшись, обнаруживает сие безобразие.

— Нат, это что?

— Это челка.

— А почему сзади?

— Чтобы ты не заметила. © cheshka

***

Я пытаюсь разговорить маленькую Полинку, но она упорно молчит. Подходит Вика (3,5 года):

— Полиночка, атя-тя-тя!

На сестру реакция моментальная:

— Тяяяяя!

Вика:

— Все, мам, я ее настроила, можешь с ней разговаривать! © Аня

***

Олеся (5 лет):

— Пап, а до того как ты женился на маме, кто тебе говорил, как водить машину? © mondarinas

***

Спрашиваю Филиппа (3 года):

— Что бы ты хотел на Новый год от Деда Мороза?

— Я бы хотел какой-нибудь большой взрослый подарок. Холодильник, например. © Карина

***

Настя (8 лет) смотрела мультик «Алеша Попович и Тугарин Змей». Там есть момент, где герои стоят перед камнем и читают: «Налево пойдешь — богатым станешь, направо пойдешь — женатым будешь». Тут Настя и выдает:

— Я что-то не поняла, это они между казино и загсом мечутся? © mondarinas

***

Дочка была сегодня в археологическом музее и видела там «рыцаря в твердой кофточке». © Айка

***

— Папочка, давай я помогу тебе посуду помыть!..

Наивный папа согласился. Захожу на кухню и вижу картину: муж моет посуду, доча сидит у него на шее, горланит песни.

Да, моральная поддержка тоже много значит. © lera_prekrasnaya

Бонус: и такое бывает

Воспитательница в детском саду помогает мальчику надеть ботинки. И здесь было над чем повозиться: ботинки застряли где-то на полпути, и ни туда, ни сюда... Когда она, наконец, натянула второй ботинок, пот лил градом. Она готова была рыдать, когда этот мелкий выдал:

— А они не на той ноге!

Действительно, правый ботинок был на левой ноге, а левый — на правой... Снять ботинки было не легче, чем надеть... Воспитательница еле сдерживала себя, натягивая правый ботинок, теперь уже на правую ногу. И тут ребенок объявляет:

— Это не мои ботинки!

Она с силой прикусила язык, чтобы не наорать ему в лицо: «Что же ты раньше молчал?»

И снова она полчаса маялась, пытаясь стянуть эти ужасные ботинки. Когда это ей все же удалось, он сказал:

— Это ботинки моего брата. Мама заставила меня носить их.

Воспитательница уже не знала, смеяться ей или плакать. Собрав последние силы и терпение, она все же надела ботинки снова и спросила:

— А где твои варежки?

На что мальчик ответил:

— Я запихал их в носки ботинок... © mondarinas