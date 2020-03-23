17 примеров того, что страстное желание что-то сделать не всегда приводит к хорошему результату

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У горе-мастеров, дизайнеров и прочих «умельцев» всегда найдется парочка гениальных идей, которые они захотят воплотить в жизнь. Только вот в процессе обязательно что-нибудь пойдет не так, и овсяное печенье превратится в жженую кашу, а мотивирующая надпись на футболке станет отличным антилозунгом. А в бонус в конце статьи мы поместили жалюзи, которые вы точно не захотели бы видеть в своем доме.

AdMe.ru считает, что в мире всегда должно быть место для таких ошибок, поскольку именно они добавляют жизни красок.

1. «Из всех вариантов дизайна вы выбрали этот?»

2. Символы шрифта Брайля на аварийном сигнале и кнопке «Стоп» в этом автобусе одинаковые

3. Это должен был быть мотивирующий слоган

«Никогда не сдавайся. Старайся изо всех сил». «Никогда не старайся. Забей».

4. Не так-то просто приготовить веганскую еду

5. Кто-то, видимо, решил, что именно так ходит нормальный человек

6. Дизайн клавиатуры ноутбука в виде белых брызг краски. Она выглядит так, будто покрыта пылью и перхотью

7. «У моего парня есть тренажер для пальцев с 5 кнопками. Но как можно дотянуться большим пальцем?»

8. «Подушка в доме моих бабушки и дедушки»

«Образец текста».

9. Опорный столб в центре прохода. За ним тупик, поэтому придется оставить свою тележку здесь и ходить вокруг, чтобы взять товары

10. Упаковка для мяса, из-за которой продукт кажется заплесневелым

11. Место для уединения стало не таким уж уединенным

12. Создатели этого изображения пытались представить работу как единый механизм, а каждого человека — как винтик. Однако шестеренки не могут вращаться

13. «Ручки на моем кухонном гарнитуре. За них трудно браться, их сложно чистить, и внизу есть углубление, куда забиваются крошки и пыль. А всего их 14 штук!»

14. Эти 4-сторонние часы показывают разное время. И оба варианта неверные

15. «Мне нравится не видеть человека, с которым я ужинаю»

16. «Эту достопримечательность в нашем городе реставрировали 2 года. Вот как он выглядит, когда вернулся»

17. Это не так работает

Бонус: только самый высокий человек в мире может открыть эти жалюзи

Бывали ли у вас случаи, когда вы чем-то занимались и только спустя время понимали, что делаете что-то не так? Расскажите о самых ярких и запоминающихся из них.