17 человек, которые хотели добавить своему жилищу изюминку, а получили компот из сухофруктов
«Глядишь, и так сойдет» — девиз, который как нельзя более точно описывает деятельность горе-дизайнеров и строителей из нашей статьи. Душевая посреди комнаты, принт, напоминающий грязь, — они точно знают, что делают?
Мы в AdMe.ru обожаем, когда люди полностью погружаются в свои проекты и креативят на всю катушку. Только порой дизайнеры слишком увлекаются, выбирая нестандартные решения для интерьера, которые выглядят в итоге чересчур колоритно.
Строители посчитали, что совершенно нормально, когда кусок перил торчит из стены
Ковер в каюте круизного лайнера выглядит так, будто пол покрыт плесенью
Если места в санузле мало, то может и такое приключиться. Есть еще догадки, почему строители установили унитаз таким образом?
«Это я слишком большой или раковина крошечная?»
«Я был уверен, что рамка для фото в отеле покрыта плесенью, пока не попытался протереть ее полотенцем. Оказывается, так и было задумано»
Не волнуйтесь, с вашим глазомером все в порядке: над дверью и правда все сделано криво
«Этот светильник в нашей новой квартире остальные члены семьи заметили только спустя 2 месяца, а я — в день переезда»
Вот так ребята умудрились повесить зеркало на неровную стену. Чистая импровизация
«Причудливая арка в доме моих друзей»
«Ящик в доме моей тети не открывается из-за дверного косяка»
«Сняли квартиру с самой нелепой ванной на свете. Вы только посмотрите, здесь душ посреди комнаты!»
А здесь помыться можно прямо на кухне
Соседи уже привыкли, а вот заезжающие в район впервые не могут отвести глаз
Когда просто хотели переделать лестницу в старом доме, но превратили ее в ловушку. Представьте, каково тут в темноте ходить
«Я потратил 5 минут на поиски выключателя, а он, оказывается, был в шкафчике»
«Так выглядит зеркало в отеле, который в целом очень неплохой»
«Уборная в моей школе»
Какую дизайнерскую фишку из поста вы возьмете на заметку, чтобы никогда в жизни ее не повторять?
Фото на превью bigtimemilk / Twitter
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