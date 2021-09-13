17 человек, которые хотели добавить своему жилищу изюминку, а получили компот из сухофруктов

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«Глядишь, и так сойдет» — девиз, который как нельзя более точно описывает деятельность горе-дизайнеров и строителей из нашей статьи. Душевая посреди комнаты, принт, напоминающий грязь, — они точно знают, что делают?

Мы в AdMe.ru обожаем, когда люди полностью погружаются в свои проекты и креативят на всю катушку. Только порой дизайнеры слишком увлекаются, выбирая нестандартные решения для интерьера, которые выглядят в итоге чересчур колоритно.

Строители посчитали, что совершенно нормально, когда кусок перил торчит из стены

Ковер в каюте круизного лайнера выглядит так, будто пол покрыт плесенью

Если места в санузле мало, то может и такое приключиться. Есть еще догадки, почему строители установили унитаз таким образом?

«Это я слишком большой или раковина крошечная?»

«Я был уверен, что рамка для фото в отеле покрыта плесенью, пока не попытался протереть ее полотенцем. Оказывается, так и было задумано»

Не волнуйтесь, с вашим глазомером все в порядке: над дверью и правда все сделано криво

«Этот светильник в нашей новой квартире остальные члены семьи заметили только спустя 2 месяца, а я — в день переезда»

Вот так ребята умудрились повесить зеркало на неровную стену. Чистая импровизация

«Причудливая арка в доме моих друзей»

«Ящик в доме моей тети не открывается из-за дверного косяка»

«Сняли квартиру с самой нелепой ванной на свете. Вы только посмотрите, здесь душ посреди комнаты!»

А здесь помыться можно прямо на кухне

Соседи уже привыкли, а вот заезжающие в район впервые не могут отвести глаз

Когда просто хотели переделать лестницу в старом доме, но превратили ее в ловушку. Представьте, каково тут в темноте ходить

«Я потратил 5 минут на поиски выключателя, а он, оказывается, был в шкафчике»

«Так выглядит зеркало в отеле, который в целом очень неплохой»

«Уборная в моей школе»