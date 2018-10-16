17 примеров находчивой рекламы, которая способна продать что угодно
Чтобы товары и услуги хорошо продавались, достаточно чувства юмора и немного креативности. Правда, иногда предпринимателей заносит слишком далеко, и в такие моменты появляются настоящие шедевры.
AdMe.ru нашел несколько сногсшибательных примеров рекламы, которая буквально убивает наповал своей изюминкой.
1. Пистолетоершик заказывали?
2. «Выдали чек, а там в конце сюрприз»
3. Заверните два, пожалуйста
4. Кое-что о неоправданных ожиданиях
«Вот уже 45 лет мы разочаровываем людей, полагающих, что у нас стриптиз-клуб» (секстант — инструмент для геодезических и астрономических наблюдений. — Прим. AdMe.ru).
5. Ну просто до ужаса вкусно
6. Главное — это умело подать
7. Эти ребята знают, как отбить аппетит
8. Хорошее заведение и напитки вкусные
9. Идеальный подарок на 8 Марта
10. Потому и такой вкусный
11. Индивидуальный подход
12. Искренний совет от застройщика
13. Нормальный магазин с нормальными ценами
14. Так выглядит клиентоориентированность
Надпись на щите во Флориде на пути урагана «Майкл»: «Мы открыты до тех пор, пока с этого знака не начнут срываться буквы».
15. Невозможно взять и не захотеть кофе
16. Кажется, название тоже выбирали экспромтом
17. Ну разве можно пройти мимо?
Фото на превью Pingvin4ik92 / pikabu.ru