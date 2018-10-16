17 примеров находчивой рекламы, которая способна продать что угодно

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Чтобы товары и услуги хорошо продавались, достаточно чувства юмора и немного креативности. Правда, иногда предпринимателей заносит слишком далеко, и в такие моменты появляются настоящие шедевры.

AdMe.ru нашел несколько сногсшибательных примеров рекламы, которая буквально убивает наповал своей изюминкой.

1. Пистолетоершик заказывали?

2. «Выдали чек, а там в конце сюрприз»

3. Заверните два, пожалуйста

4. Кое-что о неоправданных ожиданиях

«Вот уже 45 лет мы разочаровываем людей, полагающих, что у нас стриптиз-клуб» (секстант — инструмент для геодезических и астрономических наблюдений. — Прим. AdMe.ru).

5. Ну просто до ужаса вкусно

6. Главное — это умело подать

7. Эти ребята знают, как отбить аппетит

8. Хорошее заведение и напитки вкусные

9. Идеальный подарок на 8 Марта

10. Потому и такой вкусный

11. Индивидуальный подход

12. Искренний совет от застройщика

13. Нормальный магазин с нормальными ценами

14. Так выглядит клиентоориентированность

Надпись на щите во Флориде на пути урагана «Майкл»: «Мы открыты до тех пор, пока с этого знака не начнут срываться буквы».

15. Невозможно взять и не захотеть кофе

16. Кажется, название тоже выбирали экспромтом

17. Ну разве можно пройти мимо?