17 примеров безумного сервиса, вызывающих лишь один вопрос: «Серьезно?»
От ошибок никто не застрахован. Но когда люди, обслуживающие клиентов, начинают делать странные вещи, например вливать кетчуп в солонку или нещадно кромсать пиццу, у нас возникает резонный вопрос: это халатность или «я художник, я так вижу»?
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не сталкивались на своем пути с такими вопиющими странностями, но если все же и вас не миновала сия участь, то скидывайте в комментарии ваши фотографии. Возможно, мы их включим в нашу следующую подборку.
Все-таки есть на тарелке в обычном положении как-то удобнее
Зачем надо было ТАК резать пиццу?
Это не грязь, это дизайн
Кажется, с креативом перебор
Это нам навынос приготовили?
«Заплатил $ 16 за этот „салат“ („Цезарь“, если что)»
В целом все логично, но неудобно
«Я заказал салат, и это то, что мне принесли»
А правда-то просвечивает
Соуса тут быть не должно
Доставка тако явно не на высоте
«Парковка, на которой гигантские колонны мешают парковаться и дают ложную информацию»
Зачем столько упаковочного картона?
Надеемся, они без упакованной начинки
Немного не рассчитали
Чтобы коленям было «удобно»
Солонка для кетчупа — это что-то новенькое
А что вам показалось наиболее странным?
Фото на превью quality-contro / reddit