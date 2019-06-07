17 примеров безумного сервиса, вызывающих лишь один вопрос: «Серьезно?»

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От ошибок никто не застрахован. Но когда люди, обслуживающие клиентов, начинают делать странные вещи, например вливать кетчуп в солонку или нещадно кромсать пиццу, у нас возникает резонный вопрос: это халатность или «я художник, я так вижу»?

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не сталкивались на своем пути с такими вопиющими странностями, но если все же и вас не миновала сия участь, то скидывайте в комментарии ваши фотографии. Возможно, мы их включим в нашу следующую подборку.

Все-таки есть на тарелке в обычном положении как-то удобнее

Зачем надо было ТАК резать пиццу?

Это не грязь, это дизайн

Кажется, с креативом перебор

Это нам навынос приготовили?

«Заплатил $ 16 за этот „салат“ („Цезарь“, если что)»

В целом все логично, но неудобно

«Я заказал салат, и это то, что мне принесли»

А правда-то просвечивает

Соуса тут быть не должно

Доставка тако явно не на высоте

«Парковка, на которой гигантские колонны мешают парковаться и дают ложную информацию»

Зачем столько упаковочного картона?

Надеемся, они без упакованной начинки

Немного не рассчитали

Чтобы коленям было «удобно»

Солонка для кетчупа — это что-то новенькое

А что вам показалось наиболее странным?