17 позитивных снимков из больниц, которые помогут избавиться от страха перед людьми в белых халатах

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Когда дело касается здоровья, многие из нас не хотят идти в больницу, да и в целом стараются избегать общения с врачами. Однако позитив можно найти во всем, главное — присмотреться. Если научиться видеть хорошее в окружающем нас мире, то и жить станет немного легче.

Мы в AdMe.ru пролистали фотографии пользователей сети и поняли, что больница — это совсем не страшно. В качестве бонуса вы увидите небольшое нововведение в сфере медицины, которого мы все так долго ждали.

«Замечательная медсестра, которая делала мне пункцию, разрешила сфотографировать мою спинномозговую жидкость»

«Произведение искусства возле нашей местной больницы выглядит так, словно подпись врача превратили в скульптуру»

«Картина сделана из колпачков для инъекций, висит в отделении интенсивной терапии»

«Нахожусь в больнице с дочерью. Посмотрите, кто неожиданно зашел»

Выглядит как машина времени из фантастического фильма. Но это всего лишь ультрафиолетовая лампа в палате

«Рядом с больницей, где я нахожусь, есть небольшая лужайка»

Как терапевт, могу сказать, что озеленение не является редкостью в местах, где проводится физиотерапия. Это отличное занятие для проверки равновесия. © Spindlebrook / Reddit

В семейном туалете этого медучреждения есть мини-унитаз

Инфракрасный прибор для подсвечивания вен

«Выдали в поликлинике. Маркер, который похож на шприц»

«В кабинете моего врача интересный декор»

«Ешьте больше клетчатки».

«Родственник работает врачом-травматологом. Попросил раздеться и зайти в кабинет как все нормальные пациенты»

«Предупреждающий знак в больнице, в которой я работаю, в виде банана»

«Перед каждым этажом указано количество калорий, которые вы сжигаете, поднимаясь по лестнице с самого низа»

В аквариуме в кабинете врача есть все рыбы из мультфильма «В поисках Немо»

«Познакомьтесь со снеговиком в моей больнице»

«Моя жена беременна, и сегодня ей сделали первое УЗИ. Вот какая ручка была у врача»

Очень важный пациент

Бонус: ну наконец-то теперь все официально