17 фото от людей, чьи ожидания от отдыха в отеле, мягко говоря, не оправдались

25 1 24 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто из нас не мечтает об идеальном отдыхе? Но и во времена толстых каталогов с картинками, предлагавших сотни популярных туристических маршрутов, и сейчас, когда реклама путешествий шагнула далеко вперед, желающие хорошо провести отпуск сталкиваются с одной и той же проблемой: заявленные услуги далеко не всегда соответствуют реальности.

Мы в AdMe.ru стараемся быть начеку, хотя нет-нет да и попадемся на удочку маркетологов, способных красиво «упаковать» заманчивые предложения о золотых пляжах и 5-звездочных отелях. Герои нашей сегодняшней подборки на собственном опыте убедились в том, что не нужно слишком доверять продавцам горящих путевок.

1. «Из окна моего номера открывается такой чудесный вид! Хотя погодите минуточку...»

2. «Только что приехал в отель и зашел в свой номер с „видом на море“»

3. Видимо, этого номера вообще не существует

4. Судя по расположению туалетной бумаги, уборная в этом отеле рассчитана на человека с очень длинными руками

5. Странный дизайн ковра в холле отеля. Здесь произошло убийство особы голубых кровей?

6. «Мой рост — 180 см. А вот санузел в номере моего отеля»

7. Телевизор в номере висит ровнехонько. Это такое дизайнерское решение?

8. «Перегородка в душе нашего отеля протекает, и невозможно искупаться, не залив все вокруг»

9. Бесплатная еда в 4-звездочном отеле

10. Из спальни на ванную открывается прекрасный вид

11. Стол в виде пенька в номере этого отеля расположен идеально для того, чтобы споткнуться о него, возвращаясь ночью из ванной

12. Вот так подают соль и перец в этом отеле

13. Хлорированная питьевая вода в отеле — обычное дело

14. «Забронировал номер в отеле с видом на Акрополь. Только что заселился»

15. Вот почему нужно проверять кофемашину в отеле перед использованием

16. С этим отелем явно что-то не так...

17. Когда в гостиничном номере ну очень мало розеток

А с вами случались такие неприятные неожиданности во время отдыха?