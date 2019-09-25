17 фото от людей, чьи ожидания от отдыха в отеле, мягко говоря, не оправдались
Кто из нас не мечтает об идеальном отдыхе? Но и во времена толстых каталогов с картинками, предлагавших сотни популярных туристических маршрутов, и сейчас, когда реклама путешествий шагнула далеко вперед, желающие хорошо провести отпуск сталкиваются с одной и той же проблемой: заявленные услуги далеко не всегда соответствуют реальности.
Мы в AdMe.ru стараемся быть начеку, хотя нет-нет да и попадемся на удочку маркетологов, способных красиво «упаковать» заманчивые предложения о золотых пляжах и 5-звездочных отелях. Герои нашей сегодняшней подборки на собственном опыте убедились в том, что не нужно слишком доверять продавцам горящих путевок.
1. «Из окна моего номера открывается такой чудесный вид! Хотя погодите минуточку...»
2. «Только что приехал в отель и зашел в свой номер с „видом на море“»
3. Видимо, этого номера вообще не существует
4. Судя по расположению туалетной бумаги, уборная в этом отеле рассчитана на человека с очень длинными руками
5. Странный дизайн ковра в холле отеля. Здесь произошло убийство особы голубых кровей?
6. «Мой рост — 180 см. А вот санузел в номере моего отеля»
7. Телевизор в номере висит ровнехонько. Это такое дизайнерское решение?
8. «Перегородка в душе нашего отеля протекает, и невозможно искупаться, не залив все вокруг»
9. Бесплатная еда в 4-звездочном отеле
10. Из спальни на ванную открывается прекрасный вид
11. Стол в виде пенька в номере этого отеля расположен идеально для того, чтобы споткнуться о него, возвращаясь ночью из ванной
12. Вот так подают соль и перец в этом отеле
13. Хлорированная питьевая вода в отеле — обычное дело
14. «Забронировал номер в отеле с видом на Акрополь. Только что заселился»
15. Вот почему нужно проверять кофемашину в отеле перед использованием
16. С этим отелем явно что-то не так...
17. Когда в гостиничном номере ну очень мало розеток
А с вами случались такие неприятные неожиданности во время отдыха?
Фото на превью n28k / reddit