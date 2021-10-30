17 посетителей общественных мест, которые и не подозревали, что их ожидает

Даже заядлых путешественников, любителей популярных ресторанов и регулярных пользователей общественного транспорта можно удивить экстраординарным интерьером в маршрутке, крутым оформлением кафе или оригинальной подачей блюда. Казалось бы, мы бываем в общественных местах каждый день, но, несмотря на это, они в любой момент могут устроить нам такую эмоциональную встряску, что после придется поднимать челюсть с пола и приводить нервы в порядок.

Мы в AdMe.ru благодарны каждому пользователю сети, который не ленится рассказывать о новых нестандартных местах — и неважно, с возмущением или восхищением.

«Какой позор... Решили вдвоем поиграть в самолете. Там был чат, и мы думали, что он только между нами. А оказалось, что это общий чат самолета почти на 500 человек»

В туалете этого ресторана есть мыло, которым нужно пользоваться до еды (без запаха) и после еды (с запахом)

«Кажется, я выбрала лучший день для поездки на маршрутке»

Простите, но подать пончики ко дню рождения на этом...

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«Бургеры на... кирпиче? Одна из худших подач, которые мне встречались»

Этот парень пришел в ломбард с опоссумом

«В этом почтовом отделении есть наглядный стенд, который поможет выбрать подходящую по размеру коробку»

«Во дворе местной библиотеки поставили лавочки в виде книг»

«Комплимент от заведения к моему заказу на € 250»

В этом магазине есть витрина, которая выглядит будто врезавшийся в стену грузовик

Эта мазь для пальцев поможет вам без проблем открывать целлофановые пакеты

В этом отеле для домашних животных ведется дневник пребывания питомцев, который можно забрать с собой при выезде

Оригинальные светильники в спортбаре

«Поедание „динозавров“ стало самым ярким событием моих выходных»

Когда не хватает сидячих мест

В этом бассейне есть пандус для людей с ограниченными возможностями