17 диалогов, которые могли состояться только на стоковых фотографиях
Сколько героев мемов за последнее время нам подарили стоковые фотографии! Вспомнить хотя бы Гарольда, скрывающего боль, или прославившееся на весь мир трио во главе с неверным парнем. Этим постановочным кадрам было просто суждено уйти в народ и стать мемами, и, кажется, такая участь уготована каждому снимку, на котором уровень абсурдности бьет все рекорды.
AdMe.ru попались на глаза 17 стоковых кадров, которые пользователи сети не смогли оставить без внимания и незначительно подкорректировали.
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Как вы относитесь к подобного рода юмору? Что-нибудь из вышеперечисленного заставило вас улыбнуться?
Фото на превью Talgen / Pikabu, depositphotos