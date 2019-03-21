17 диалогов, которые могли состояться только на стоковых фотографиях

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Сколько героев мемов за последнее время нам подарили стоковые фотографии! Вспомнить хотя бы Гарольда, скрывающего боль, или прославившееся на весь мир трио во главе с неверным парнем. Этим постановочным кадрам было просто суждено уйти в народ и стать мемами, и, кажется, такая участь уготована каждому снимку, на котором уровень абсурдности бьет все рекорды.