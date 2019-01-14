17 пользователей сети, которые не могли не вставить свои 5 копеек при виде стоковых фото

  • 62
  • 49
  • 50
  • 32.4k

Некоторые стоковые фотографии словно созданы для того, чтобы «уйти в народ» и стать мемом. А все потому, что при виде нарочитых постановочных кадров (к примеру, тех, на которых очередной пожилой мужчина хватается за спину) мы просто не в силах удержать в себе рвущийся наружу язвительный комментарий. Кажется, любовь к подобным вещам у нас появилась еще со времен гоблинских переводов «Властелина колец».

AdMe.ru нашел на просторах сети 17 стоковых фотографий с «озвучкой», которые оценят все любители нестандартного юмора.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Как вы относитесь к подобного рода юмору? Что-нибудь из этой подборки заставило вас улыбнуться?

Фото на превью staruxa111 / Pikabu , depositphotos

  • 62
  • 49
  • 50
  • 32.4k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль