17 пользователей сети, которые не могли не вставить свои 5 копеек при виде стоковых фото
Некоторые стоковые фотографии словно созданы для того, чтобы «уйти в народ» и стать мемом. А все потому, что при виде нарочитых постановочных кадров (к примеру, тех, на которых очередной пожилой мужчина хватается за спину) мы просто не в силах удержать в себе рвущийся наружу язвительный комментарий. Кажется, любовь к подобным вещам у нас появилась еще со времен гоблинских переводов «Властелина колец».
AdMe.ru нашел на просторах сети 17 стоковых фотографий с «озвучкой», которые оценят все любители нестандартного юмора.
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Как вы относитесь к подобного рода юмору? Что-нибудь из этой подборки заставило вас улыбнуться?
Фото на превью staruxa111 / Pikabu , depositphotos