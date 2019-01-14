17 пользователей сети, которые не могли не вставить свои 5 копеек при виде стоковых фото

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Некоторые стоковые фотографии словно созданы для того, чтобы «уйти в народ» и стать мемом. А все потому, что при виде нарочитых постановочных кадров (к примеру, тех, на которых очередной пожилой мужчина хватается за спину) мы просто не в силах удержать в себе рвущийся наружу язвительный комментарий. Кажется, любовь к подобным вещам у нас появилась еще со времен гоблинских переводов «Властелина колец».