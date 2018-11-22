17 покупок, после которых любой доверчивый человек превратится в закоренелого скептика

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Очень часто мы получаем за свои деньги товар или услугу, которые откровенно разочаровывают. А иногда и вовсе случаются такие казусы, которые нельзя просто взять и не запечатлеть на фото. После такой пиццы, сковороды или креветок, кажется, продавцам никогда не удастся вернуть доверие своих покупателей.

AdMe.ru сделал подборку приобретений невезучих покупателей: на эти покупки без слез и не взглянешь.

1. Найти креветку в ледяном коконе не так уж и легко

2. Кто теперь проживает в ваших кошмарах?

3. Кусочек и в обертке казался не слишком-то большим

4. Упаковка слегка приврала

5. Невиданная щедрость

6. «Слева — ролл с сосиской, а справа — то, как его видит повар кафе в моем университете»

7. Хитрый маркетинг

8. «На Хеллоуин мне понадобились съедобные „глаза“»

9. Грустное буррито

10. «Заказала свитер для образа в стиле oversize»

11. Печенька с печалькой

12. Горшочек, «полный» конфет

13. Предполагалось, что сковорода должна быть несколько больше

14. Когда хотел печенье с конфетами

15. Аттракцион щедрости

16. Экономия на продуктах, вышедшая за грань разумного

17. Было и стало

А вам доводилось сталкиваться с обманом при покупке?