17 покупок, после которых любой доверчивый человек превратится в закоренелого скептика
Очень часто мы получаем за свои деньги товар или услугу, которые откровенно разочаровывают. А иногда и вовсе случаются такие казусы, которые нельзя просто взять и не запечатлеть на фото. После такой пиццы, сковороды или креветок, кажется, продавцам никогда не удастся вернуть доверие своих покупателей.
AdMe.ru сделал подборку приобретений невезучих покупателей: на эти покупки без слез и не взглянешь.
1. Найти креветку в ледяном коконе не так уж и легко
2. Кто теперь проживает в ваших кошмарах?
3. Кусочек и в обертке казался не слишком-то большим
4. Упаковка слегка приврала
5. Невиданная щедрость
6. «Слева — ролл с сосиской, а справа — то, как его видит повар кафе в моем университете»
7. Хитрый маркетинг
8. «На Хеллоуин мне понадобились съедобные „глаза“»
9. Грустное буррито
10. «Заказала свитер для образа в стиле oversize»
11. Печенька с печалькой
12. Горшочек, «полный» конфет
13. Предполагалось, что сковорода должна быть несколько больше
14. Когда хотел печенье с конфетами
15. Аттракцион щедрости
16. Экономия на продуктах, вышедшая за грань разумного
17. Было и стало
А вам доводилось сталкиваться с обманом при покупке?
Фото на превью karat24spb / pikabu