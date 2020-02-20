17 покупателей, которые просто хотели написать отзыв, а в итоге вызвали приступ смеха у всего интернета
Хороший отзыв в интернете привлекает любителей онлайн-шопинга гораздо лучше, чем эффектные фотографии и красочное описание товара. Зачастую покупатели бесплатно могут сделать продавцам такую крутую рекламу, о которой те даже и не мечтают. Или всего одним искрометным комментарием вызвать настоящий бум в сети и ненароком поднять настроение пользователям по всему миру.
AdMe.ru делится 17 меткими отзывами от людей, которые гармонично сочетают страсть к шопингу с талантом смотреть на жизнь через призму иронии. А бонус в конце докажет, что сами компании порой ничуть не уступают клиентам в этой суперспособности.
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Бонус: иногда ответ компании может оказаться круче самого отзыва
А вы встречали креативные отзывы в интернет-магазинах? Поделитесь ими с нами.
Фото на превью affaGirafa / Pikabu