17 покупателей, которые просто хотели написать отзыв, а в итоге вызвали приступ смеха у всего интернета

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Хороший отзыв в интернете привлекает любителей онлайн-шопинга гораздо лучше, чем эффектные фотографии и красочное описание товара. Зачастую покупатели бесплатно могут сделать продавцам такую крутую рекламу, о которой те даже и не мечтают. Или всего одним искрометным комментарием вызвать настоящий бум в сети и ненароком поднять настроение пользователям по всему миру.

AdMe.ru делится 17 меткими отзывами от людей, которые гармонично сочетают страсть к шопингу с талантом смотреть на жизнь через призму иронии. А бонус в конце докажет, что сами компании порой ничуть не уступают клиентам в этой суперспособности.

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Бонус: иногда ответ компании может оказаться круче самого отзыва

А вы встречали креативные отзывы в интернет-магазинах? Поделитесь ими с нами.