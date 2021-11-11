17 подтверждений того, что балкон может быть не просто складом вещей

В современных квартирах балкон постепенно перестает быть холодным складом для ненужных вещей или местом для сушки белья. Все больше людей благоустраивает его по своему вкусу. Там, где раньше громоздились лыжи, коробки и старый пылесос, теперь растут цветы, светятся гирлянды и уютно расположились пуфы, ковры и пледы.

Герои сегодняшней подборки нашли силы и время, чтобы превратить свои унылые балконы в функциональный кабинет, уголок для теплой встречи с друзьями или настоящий рай для души. AdMe.ru уверен, что это место в квартире вполне может стать комфортным для любых целей: отдыха, работы, общения. К тому же такие балконы точно не оставят равнодушными ваших питомцев.

«Теперь я сижу здесь все время, это мое любимое место»

«Покупка подушек для кресел определенно стоила своих денег»

Автор проявил фантазию, и получилось уютное место для отдыха

Цветы и небольшой ремонт оживили балкон

«К счастью, соседи снизу тоже любят цветы и отнеслись с пониманием, но я слежу, чтобы не затопить их»

«Cделал ремонт 6-метровой лоджии своими руками»

«Такое ощущение, что летом у нас есть еще одна комната»

«Переделка балкона в рабочий кабинет оказалась совсем не дорогой, но заняла время»

«Горжусь своим садом на балконе»

«Долго-долго валялась дома. Наконец придумал, куда ее повесить»

«Я декорировала балкон так, чтобы потом было легко забрать свои вещи при переезде»

«Постер предназначен для использования на улице, поэтому дождь ему не навредит»

Благодаря ремонту пространство кажется больше

А такой балкон может стать лучшим местом для свидания

На балконе можно организовать домашний кинотеатр

«Я влюблен в то, как сейчас выглядит мой балкон!»

Декорируя балкон, можно сделать его уютным даже для питомцев