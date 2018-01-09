17 «подслушанных» историй, которые могли произойти только в Новый год
Говорят под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается! Доказательство тому — истории простых людей.
AdMe.ru подобрал именно такие истории, которые доказывают, что чудеса бывают!
- Когда мне было 5 лет, у мамы на работе организовали елку для детей сотрудников. Никто из мужчин не соглашался быть Дедом Морозом. Во время торжества я начала искать свою маму в толпе, и вот зашел Дед Мороз — до жути знакомые глаза и улыбка. Подошла к нему смело и спрашиваю: «Дед Мороз, а ты моя мама?» Больше ничего не помню, но до сих пор тепло на душе каждый Новый год оттого, что моя мама — «Дед Мороз».
- Вчера открыла в ворде шаблоны, выбрала новогоднюю открытку и вписала в нее письмо от имени Деда Мороза. Сделала 50 копий и разложила в почтовые ящики в нашем подъезде. Вечером пошла в магазин, а девочка с восторгом читала письмо и кричала маме: «Смотри!!! Нам Дед Мороз пишет!!!» Можно «сделать» новогоднее чудо, при этом не потратив ни копейки.
- Впервые Новый год праздновала не с семьей, а у друзей. Вышла заранее, чтобы в пробку новогоднюю не попасть, прогулялась пешком немного, пришла — а друзей нет. Звоню — ну да, стоят, миленькие, и минут еще 40 стоять. А на улице снег идет, я в незнакомом районе, ночь надвигается, все нормальные люди по домам, салаты расставляют... Села в сугроб, сижу — лавочек-то у дома нет. И тут по дороге проходит парень в костюме Деда Мороза. Видит меня, улыбается, мол, красавица, расскажи стишок или песенку, а я тебе подарочек дам. Спела — и он мне дал мандаринку. Говорит, волшебная: загадай желание, съешь — и сбудется. Ушел. Начинает холодать, мне грустно и одиноко, и вот я сижу в сугробе и чищу эту мандаринку, а сама думаю: побыстрее пришел бы хозяин квартиры. Когда я доела последнюю дольку, вдруг откуда не возьмись друзья, говорят, пробка просто чудесным образом рассосалась и они доехали почти за 10 минут. А я смотрела на них, а мысли в голове метались от «Боже, он был настоящий!» до «Блин, на что, дура, желание потратила!»
- Этот Новый год стал самым незабываемым в моей жизни. Я загадала, чтобы мой парень сделал мне предложение, написала это на бумажке, сожгла ее, бросила в шампанское, залпом выпила и... подавилась обручальным кольцом, которое мой благоверный незаметно кинул в бокал.
- Случилось это под Новый год, когда мне было около 5. Жили мы с мамой вдвоем. За пару дней до праздника пошли мы с ней прогуляться. И вот возвращаемся, а в квартире ужасный холод и окно в моей комнате распахнуто. Вдруг смотрю, а на столе лежит красный новогодний носок, как в фильмах, и там миниатюрная игрушка. Мама тогда была в шоке, утверждала, что видит все это впервые. Прошло много лет, мама так и не призналась, что это была она, поэтому для меня эта история остается моим маленьким новогодним чудом.
- Только закончил выгребать из-под дивана и ковра иголки от елки, так опять ее нужно ставить. Это нескончаемый круговорот елки в квартире!
- Меня манит холодильник, полный еды после новогоднего застолья. Я не могу спокойно спать, зная, что там СТОЛЬКО еды.
- Скоро Новый год, а значит, родители опять будут наряжать своих чад к празднику. Я не исключение. В прошлом году долго ломала голову. В итоге купила малой крылья, маску, корону и веер — все из белых перьев. На реплику Деда Мороза: «Какая красивая снежинка!» — ребенок торжественно сказал: «Я не снежинка. Я — чудо в перьях!»
- В детстве на каждый Новый год родители подкидывали подарок под елку во время боя курантов и делали это настолько искусно, что я до сих пор не понимаю, как им это удавалось: 23:59 — подарка нет, 00:00 — подарочек аккуратно лежит под елкой. Сейчас мне 18, попросил маму открыть секрет, а она смеется и говорит, что это Дед Мороз. А может, на самом деле?
- В детстве, когда я, как и все дети, написала письмо Деду Морозу, но в итоге под елочкой оказалось не то, что я просила, папа мне сказал: «Так у тебя почерк как у того китайца, Дед Мороз поди не понял, что ты там написала!» Весь следующий год я упорно тренировала почерк (переписывала «Детство. Отрочество. Юность» Толстого) и на следующий Новый год написала письмо просто каллиграфически. Попросила велосипед, и тут папа уже не смог отвертеться — велик-таки под елкой я нашла!
- Подготовка к Новому году. Все службы города активно наряжают елки и украшают их гирляндами. Как было бы здорово, если бы они это делали не в спецодежде, а в новогодних костюмах: куча гномов копошатся вокруг елки, вешают гирлянды и украшения, а внизу пузатые дядечки в костюмах зайчиков соединяют провода и включают новогодние огни.
- Перебирала вещи на балконе и наткнулась на коробку со старым пленочным проектором. И вспомнила тот сказочный далекий Новый год 90-х. Папа допоздна на работе, мама готовит праздничный стол, я как всегда мешаю. И тут мама зовет меня к себе, достает проектор и говорит: «Хочешь, покажу что-то?» Мы стелем на полу покрывало, берем подушки, мандарины. А мама, настроив проектор, переключает кадры и рассказывает новогоднюю сказку. Одно из самых ярких и лучших воспоминаний детства.
- Я никогда не забуду один Новый год. Мне было 9 лет, и я просто безумно мечтала о кошке. Но так получалось, что купить ее то не было возможности, то что-то срывалось. И вот 30 декабря, все дома, нам звонят с почты и говорят, что на этот адрес пришла посылка. Когда папа пришел с «почты», то я увидела большой красный носок, ну новогодний такой, а внутри... маленького котенка! Я расплакалась от эмоций, это был лучший подарок на Новый год!
- Храним у ребенка веру в чудо, так что подарка на Новый год покупаем два — от себя и от Деда Мороза. И все бы круто, но вот обходится это в копеечку. И сын такой: «Мам, я знаю, что вам это будет сложно купить — я у Деда Мороза попрошу. Правда я молодец, что экономлю вам деньги?» Конечно, сынок!
- Когда мне было лет 8, мы жили очень плохо. Мама работала много, и даже 31 декабря с ее работы мы шли в 8 вечера. На подарок мне денег не было. Вдруг неподалеку от работы мы увидели людей в костюмах Санты и эльфов, они разгружали грузовик с коробками. И вдруг Санта подходит к нам с мамой и начинает что-то говорить на немецком. И дает нам большую синюю коробку, а она вся наполнена шоколадом Milka! А тогда его и не купить было. Для меня это был шок! И как я могла не верить после этого в Санту?!
- Далекий 2001 год я встретила в поезде. На весь огромный вагон нас было 15 человек школьников и двое-трое других пассажиров. В проходе между купе мы поставили сказку про то, как звери помогают Змее (это был Год змеи) добраться к Деду Морозу. Бродили свободно по пустым купе, сидели где хотели, развешивали тут же смастеренные украшения — снежинки и серпантины из бумажек. А после нашей сказки к нам пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка — проводники-мужчины. И вот усатая Снегурка басом велит нам лезть на верхнюю полку и оттуда читать стихи, а потом раздает конфеты... Пожалуй, это был самый веселый Новый год.
- Как-то мы с братом спускаемся на кухню, а мама говорит, что ночью видела Деда Мороза (было 31 декабря)! У нас начинают гореть глаза. А мама рассказывает: «Дед Мороз испугался, когда меня увидел, и побежал в лес. Он был в валенках, в кафтане и с большим мешком. Но я видела, куда он побежал...» Тут уже мы начинаем упрашивать маму показать. Мы хотим догнать его, пригласить в дом. И верим каждому слову мамы! Она говорит: «Ну одевайтесь. Попробуем его найти». Быстро одеваемся, от нетерпения подпрыгивая на месте, и мама ведет нас в лес. До него совсем недалеко. Уже в лесу, посреди заснеженных деревьев, мы и вправду замечаем на снегу огромные следы! Наше волнение усиливается. А через некоторое время брат находит на снегу конфету! А потом я нахожу в следе шоколадку! Мы уже бежим вперед мамы, то и дело издавая радостные вопли, — конфет попадается все больше! Но каково же было наше удивление, когда мы увидели стоящий под елкой мешок! В лесу, на снегу мешок Деда Мороза! В нем лежали наши подарки. Это была лучшая новогодняя история в моей жизни! Это было настоящее волшебство! Мама постаралась.