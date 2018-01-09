17 «подслушанных» историй, которые могли произойти только в Новый год

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Говорят под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается! Доказательство тому — истории простых людей.

AdMe.ru подобрал именно такие истории, которые доказывают, что чудеса бывают!